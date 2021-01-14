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Horóscopo de hoy Tauro jueves 14 de enero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Disfruta todo lo nuevo en tu vida, nuevas oportunidades, nuevas personas o nuevo trabajo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
Torito, este día date tiempo para ti, será un día demasiado acelerado, así que antes de que tomes alguna decisión, escucha el mensaje de tus seres de luz: "Nuevas oportunidades se abren a ti, así que puedes olvidar los errores del pasado y comenzar tu vida limpia".

Los ángeles saben que el cambio puede ser estresante y, por lo tanto, te rodean de amor y cuidado extra. Dirígete a Dios en una situación difícil, él te dará confianza y te proporcionará energía para que puedas disfrutar el nuevo comienzo.

A veces nos atenemos a lo viejo, porque es bien conocido para nosotros, con esta carta, los ángeles te piden que encuentres un nuevo enfoque en la vida, quizás, te enseñan a mirar las cosas de manera diferente o a aprender nuevas habilidades.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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