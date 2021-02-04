Horóscopo de hoy Tauro jueves 4 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Hoy Tu Ángel te dice: ''Te ayudaré a valorarte a ti mismo, a dejar de encontrarte defectos y pensar que no eres una persona lo suficientemente capaz para lograr tus objetivos, necesitas dejar de culparte por todo lo que sucede a tu alrededor porque la mayoría son situaciones externas que no tienen nada que ver con tus capacidades, es verdad que todos cometemos errores pero trata de enfocarte más en tus dones y lo valioso que eres, esto hará que te sientas fuerte, positivo y en equilibrio''.

Procura mejorar las relaciones con las personas que te rodean, si has tenido algún tipo de enojo o fricción, trata de hablar y llegarás a buenos acuerdos, esto te dará la paz que tanto necesitas, tu felicidad será plena, intenta ser más tolerante con tus hijos si los tienes, con las personas mayores y con tu pareja, cuida muy bien tus palabras y evitarás herir susceptibilidades, pide ayuda a los seres de luz y lograrás controlarte, tendrás que estar al pendiente de la salud de alguno de ellos, y luego te culparas por no ser tolerante.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!