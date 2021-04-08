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Horóscopo de hoy Tauro jueves 8 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Este gran jueves de milagros, te llevará a ser un poco menos terco y más capaz de fluir.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Sientes tu poder personal, aunque Marte, en su perÍodo sombra en conjunción con el signo zodiacal de Géminis, en tu casa 1, te obliga a revisar y pensar las cosas antes de actuar.

Si lo que quieres hacer no sale a la primera, no te desesperes, estás puliendo tu liderazgo.

En este jueves de milagros invoca a tu ángel de la guarda: “Por favor ayúdame a afrontar los contratiempos con paz y persistencia para afianzar mi liderazgo ahora. Ninguna situación ni suceso puede bloquear el éxito que yo soy y que Dios me envía ahora”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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