Horóscopo de hoy Tauro lunes 1 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

La luna en Libra te hace estar amoroso, intenta dejar de lado ese miedo que te está generando la incertidumbre de no saber si lograrás tener estabilidad económica en tu futuro, aunque tengas temor al futuro, si logras tomarte de la mano del Cosmos las cosas marcharán estupendamente.

Tauro en el dinero:

Tus esfuerzos serán recompensados, tus ingresos irán en aumento y podrás cubrir tus deudas, tienes una fuerza interior que te ha permitido llegar hasta donde te encuentras pero te niegas a reconocer lo que vales, gracias a tu esfuerzo y dedicación, tu trabajo será todo un éxito.

Tauro en el amor:

Tu relación con una persona que quieres se ha deteriorado por terceras personas, ninguno de los dos pasa por un buen momento y necesitan hablar.

Tu decreto de la semana: ''Tengo el trabajo perfecto para mí, donde me desarrollo y prospero como yo lo deseo, aquí y ahora. El trabajo que desempeño me trae desarrollo, éxito y prosperidad, aquí y ahora. Reconozco que en mi trabajo encuentro desarrollo, armonía y felicidad, aquí y ahora''.

Tu color: Ocre

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!