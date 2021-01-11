Horóscopo de hoy Tauro lunes 11 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Para ir por el camino que deseas, será imprescindible que sigas tu intuición, la cual te guiará por aquello que realmente te gusta y te hará feliz.

Tauro en el amor:

Si estás soltero, aprenderás mucho este día, encontrarás el amor donde menos te lo esperas, la energía de los astros provocará ese encuentro casual.

Tauro en la salud:

Hoy sentirás el deseo de empezar a hacer ejercicio, será el momento ideal para que cuides tu cuerpo y mires por tu salud.

Tu frase: "El fracaso es la manera de empezar de nuevo pero más inteligente".

Los fracasos son una oportunidad inmejorable para aprender, pues si te lo tomas como una experiencia de aprendizaje, posiblemente no volverás a cometer los mismos errores que en el pasado.

Tu color: Verde olivo.