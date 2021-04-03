Horóscopo de hoy Tauro sábado 3 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Si dejamos de creer y perdemos la esperanza de que las cosas pueden mejorar, se apaga la luz en nuestros corazones y, en última instancia, en nuestras vidas.

Los astros te envían el mensaje para detener y aquietar tu mente, con el fin de que puedas llegar a meditar adecuadamente, para recordarte que, cuando nos quedamos quietos, la verdad interior se nos revela.

Así que hoy recibe los mensajes del Cosmos.