Horóscopo de hoy Tauro viernes 19 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: Este día inicia la luna creciente. Hoy sabrás dar lo mejor de ti para satisfacer las exigencias eróticas de tu pareja sin inhibiciones y tabúes, deberás esforzarte para confiar más en el futuro y estar más abierto a los cambios.

Tauro en la vida: Esta noche te sentirás un poco apático pero las estrellas te aconsejan quedarte en casa. Elige un programa tranquilo, ¿qué te parece una serie llena de efectos especiales, o bien algo que nunca te atreverías a ver? Quizá lo disfrutes.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!