Horóscopo de hoy Tauro viernes 9 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Se acerca la buena fortuna dentro del ámbito amoroso, estás de suerte para experimentar con el corazón.
Horóscopo de hoy
Tauro en el trabajo
Arrancarás el día con una excelente predisposición hacia el trabajo, con garra y ganas de comerte el mundo, pero posiblemente no deberías desperdiciar este momento trabajando para otros, es hora de volar por tus propios medios.
Tauro en el amor
Se presentan momentos muy afortunados para el amor; favorecerá tanto la potenciación de la relación como la conquista, con la posibilidad de correr riesgos y experimentar, poniendo un poco de pimienta en tu vida.