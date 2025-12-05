Horóscopo de Nana Calistar hoy, viernes 5 de diciembre; estos signos tienen que CUIDARSE de las MALAS ENERGÍAS

El universo no miente y siempre tiene un mensaje específico para cada persona, es por eso que te presentamos los horóscopos de hoy, viernes 5 de diciembre, por Nana Calistar. Aquí encontrarás predicciones para el amor, dinero, trabajo y todo tipo de relación en tu vida así como los aspectos que tienes que observar y cuidar más.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi querido Aries, es momento de que sueltes toda esa energía densa y fea que has arrastrado las últimas semanas. Libérate del pasado, deja personas y momentos malos atrás. Tienes una nueva oportunidad para ser mejor que ayer.

Ten cuidado con todo lo que sale de tu boca. Recuerda que las personas también tienen sentimientos y hay palabras que lastiman más que cualquier otra cosa. También debes cuidar más tu salud y todo lo que comes porque a veces te cae pesado.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 5 de diciembre?

Tauro, nuestro toro favorito. Es momento de que dejes de tomarte las cosas personales. No permitas que las palabras de otras personas te desequilibren o que chismes simplemente te roben tu energía ¡tú sabes quién eres!

En el amor recuerda que estas para elegir y no para que te escojan así que si no vez interés del otro lado, hay más peces en el mar. No prestes dinero porque alguién podría jugarte muy mal.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi adorado géminis, tienes que aprender a pedir consejos a las personas indicadas. Por otro lado, deja de ser insegrx, desconfiadx y celosx, que no te llevará a ningún lugar. Mejor pon atención en las oportunidades que se te presentan, porque estás no siempre llegan dos veces.

Pasa más tiempo con tu familia y seres queridos. Ellos te necesitan y tú serás un sostén en diversos momentos. Tendrás muchas emociones, pero solo es algo dentro de ti que te pide ser escuchado.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi tierno cáncer, se aproxima una situación en donde un gran amigo te necesitará, serás de gran ayuda para él. En el trabajo se vienen días cansados, pero llenos de satisfacción.

Por otro lado, tienes que aprender a priorizar tu paz, a cuidar tu energía y todo de lo que te rodeas.

Aprende a conocer a las personas y no te entregues a la primera, porque se viene una traición inesperada. Mejor hazle caso a tu intuición y déjate llevar por esa voz interna que tienes y que siempre te guía.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi adorado Leo, te daré un consejo: deja de cargar con cosas que no te corresponden. En el amor deja de agarrar las migajas, estás para comerte el pan completo. Tu corazón es grande y no merece la pena que se lo pongas en charola de plata a quien no lo valora.

Ojo con tus amistades porque ronda cerca de ti alguien muy hipócrita. Este mes estará lleno de cambios, de emociones de todo tipo, pero simplemente debes fluir porque vienen cosas buenas, por ejemplo nuevas oportunidades en tu vida laboral.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi querido virgo, siempre dí las cosas como son, nunca te guardes nada y no temas de ser quien eres. No cargues con el pasado porque sino no podrás recibir todo lo bello que se viene para ti. Conocerás a alguien que ni tú imaginabas que podría pasar.

No seas tan cuadrado, tan perfeccionista. Enfócate en lo que quieres lograr, en tus sueños y verás como la madurez y el cambio mental van llegando a ti.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi libra consentida, se vienen momentos de crisis, de sobrepensar situaciones y te diré algo: deja de hacerlo. Tampoco te tomes las cosas tan personales. No permitas que cualquier cosa te doble.

Aprende a tener una actitud positiva, a disfrutar cada momento bello que la vida te regala porque esos momentos valen oro. Deja de tropezar con la misma piedra y aprende a diferenciar entre amistad y amor, que no es lo mismo. Date cinco minutos para respirar y pensar tus siguientes pasos sin torturarte mentalmente.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi querido escorpio, te daré un consejo: deja de buscar el amor desesperadamente, eso solo espanta a cualquiera. Si tienes pareja cuida que esa persona no sea tóxica e insegura porque no es nada lindo. En la parte laboral hay grandes posibilidades de que un negocio se realice.

En diciembre seguro extrañarás a alguien, pero es pasado. Debes renovarte y concentrarte en el hoy y soltar las energías y sentimientos viejos que ya no te aportan nada.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi adorado sagitario, no debes permitir que nadie te robe tu paz ni tu felicidad. Se vienen muchos sueños y metas cumplidas, además de un dinerito extra. No le cuentes tu vida ni proyectos a las personas porque podrían verse afectados por malas energías.

Pronto habrá una noticia muy buena en tu vida. Tendrás una gran recompensa de todo lo que has hecho. No te concentres en las malas vibras de otras personas.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi querido Capricornio, no dejes que la depresión y la tristeza nublen tu vista y tu propósito en esta vida. Deja de culparte por errores que no son tuyos y no te dejes manipular por otras personas.

En menos de un mes viene algo espectacular para tu vida. Lo vas a disfrutar mucho. Deja de acostumbrarte al sufrimiento, no perteneces ahí y mereces una buena vida.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi apreciado acuario, ten cuidado con quien te juntas. Lo bueno y lo malo se pegan, no permitas que las malas energías de personas de tu alrededor se penetren en ti. Haz más ejercicio.

Cuida mucho tus relaciones amorosas y familiares. No permitas que otras personas pisen tu corazón.

Aprende del pasado para evitar los mismos errores y ábrete a nuevas oportunidades conociendo a nuevas personas.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 5 de diciembre?

Mi pez adorado, concéntrate en tus metas. También por atención a ciertos mensajes que habrán en tus sueños, te estarán comunicando cosas. En el amor dejate sorprender, la pareja perfecta está disponible para ti si dejas de ser tan perfeccionista.

No tengas miedo a amar, la vas a pasar muy bien si abres tu corazón y dejas de esconderte de la felicidad. Se vienen grandes cambios, aprende a disfrutar de todo.