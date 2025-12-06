“Hay caminos separados, hay ciclos”: Pedro Prieto conmociona a sus fans con un anuncio inesperado

Pedro Prieto generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un corto video en sus cuentas de Facebook y TikTok donde confirmó que su proyecto más personal llega a su fin, sin detallar las razones detrás de esta decisión. El conductor y modelo español, conocido por su cercanía con el público y su sinceridad al hablar de temas emocionales, dejó claro que el cierre de Auténtico, su podcast, no fue fácil, pero que forma parte de un ciclo que debía concluir.

“Hay caminos separados, hay ciclos”: Pedro Prieto da inesperada noticia que deja a fans con dudas

Aunque muchos esperaban una explicación más concreta, Prieto prefirió mantener la causa en privado o al menos por ahora, pues su mensaje dejó abiertas varias posibilidades. Si no has visto el video, te lo dejamos a continuación:

Un anuncio conmovido y lleno de incertidumbre

En el video, Pedro Prieto aparece visiblemente afectado y con la voz algo cansada, además de un semblante serio. Ahí declaró que “el podcast como lo conocíamos, ya no va a haber más” y que este capítulo llega a su fin de manera definitiva.

Lo que más intrigó a la mayoría de los fans fue la frase: “Hay caminos separados, hay ciclos… y este ciclo termina aquí”. Frase, que dejó la duda de si algo más está ocurriendo en la vida personal del conductor.

El mensaje fue breve pero contundente. Miles de usuarios expresaron sorpresa, tristeza y, sobre todo, curiosidad por saber qué está sucediendo detrás de cámaras.

¿Qué está pasando realmente con Pedro Prieto?

Aunque Pedro Prieto no reveló detalles concretos, sus palabras dejan entrever que el cierre no se debe a falta de interés del público, sino a una situación más personal o interna del proyecto.

Al finalizar el video, menciona que “Pronto habrá más noticias sobre lo que viene”, lo que llena de intriga a la mayoría. Sin embargo, los fans se han puesto a teorizar y analizar el contenido del video buscando una respuesta más clara de lo sucedido. Algunos creen que tiene que ver con su vida personal o, incluso, creen que se relaciona con una nueva oportunidad laboral. Eso podría significar una nueva etapa, un formato distinto o incluso un renacimiento del proyecto bajo otra identidad.

Pedro Prieto, siempre agradecido con su público

Antes de despedirse, Pedro Prieto aprovechó para agradecer profundamente a quienes lo han acompañado en este estupendo proyecto que realizó, llamado “Auténtico”. “Gracias por escucharnos, por comentar, por formar parte de esta aventura” dijo el conductor agradecido y nostálgico.

