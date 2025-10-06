¿Viene lo peor? Mhoni Vidente revela una fuerte predicción sobre México que nadie puede creer

Mhoni Vidente, además de revelar los horóscopos, también lanzó una fuerte predicción sobre fenómenos naturales que podrían afectar a México y otros países. Según la famosa astróloga, todavía habrá fuertes lluvias, pero ahora el frío se adelantará y se registrarán heladas más intensas, con probabilidad de nevadas en varias zonas de la CDMX.

Durante su participación en el programa Reporte H, la pitonisa cubana advirtió que las cartas del Espíritu Santo y El Loco anuncian grandes cambios, sobre todo en los países del norte, como Estados Unidos y Canadá, que tendrán ciudades congeladas.

“Va a ser una temporada muy fría. Temporadas glaciares terribles, como nunca se había visto, así que hay que cuidarnos del virus”, dijo Mhoni a la conductora Blanca Becerril.

Mhoni Vidente revela qué pasó con Juan Gabriel: ¿está vivo?

Mhoni Vidente también habló sobre el supuesto avistamiento de Juan Gabriel en una cafetería de París, Francia, que generó especulaciones sobre si realmente seguía vivo o no. Según la vidente —quien predijo su muerte en agosto de 2016—, “hay algo muy oscuro” en torno al caso del cantante de Que seas muy feliz.

(TikTok/Instagram) Un video en TikTok puso en duda sobre si Juan Gabriel está vivo o no.

Tras consultar las energías de los astros, Mhoni aseguró que es posible que Alberto Aguilera Valadez —nombre real de Juan Gabriel— esté con vida, aunque no sería el hombre que vieron en Francia.

Qué se ve en el video viral del supuesto doble de Juan Gabriel

El video del hombre idéntico al “Divo de Juárez” fue publicado por Fidel Marín en TikTok con el título ¿Juan Gabriel sigue vivo? y alcanzó más de 19 millones de reproducciones en pocos días, pues mostraba a una persona con rasgos faciales muy similares a los del intérprete, avivando las teorías conspirativas sobre su muerte.

Algunos usuarios que vieron el clip compartieron sus propias teorías, mientras que otros bromearon con el asunto: