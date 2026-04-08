Los signos del zodiaco que podrían pelearse con un familiar o amigo en abril de 2026

Los horóscopos de abril de 2026 llegan con energía positiva para la mayoría de los signos del zodiaco. Sin embargo, hay conflictos que siete de ellos deberán enfrentar… y podrían terminar en una pelea con un familiar o una amistad cercana.

De acuerdo con los movimientos astrológicos y la energía de Aries, se detonará tensiones familiares difíciles de evitar. Este mes está marcado por una fuerte carga de confrontación emocional : movimientos planetarios que favorecen la sinceridad, pero también la impulsividad.

Algunos signos podrían tener peleas con un familiar si no siguen los consejos del horóscopo.|Canva

Si eres Cáncer, Virgo, Sagitario, Capricornio o Piscis, puedes respirar. Descubre a continuación si tu signo zodiacal aparece en estas predicciones:

Cuidado en abril 2026: 7 signos del zodiaco que enfrentarán rupturas familiares (y cómo evitarlo)