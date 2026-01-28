Mhoni Vidente reveló una terrible advertencia para 3 signos y podría cumplirse esta semana

La famosa astróloga Mhoni Vidente reveló los horóscopos y predicciones de la última semana de enero, que abarca desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de enero. Sin embargo, advirtió que tres de los signos del zodiaco podrían tener dificultades y podrían cumplirse si no se cuidan.

Según lo que comentó la pitonisa cubana en su canal de YouTube, son los Géminis, Capricornio y Acuario quienes tienes más alertas en los siguientes días. Esto es lo que podría pasarles:

GÉMINIS : Predominan alertas: salud, personas tóxicas y conflictos sentimentales sin resolver. No es una semana de dominio, sino de decisiones difíciles.

: Predominan alertas: salud, personas tóxicas y conflictos sentimentales sin resolver. No es una semana de dominio, sino de decisiones difíciles. CAPRICORNIO : Mucho trabajo y aprendizaje, pero riesgo de fraudes y decisiones apresuradas. Es una semana de contención, no de expansión.

: Mucho trabajo y aprendizaje, pero riesgo de fraudes y decisiones apresuradas. Es una semana de contención, no de expansión. ACUARIO: Aunque es su año, esta semana exige protección energética y reflexión ante ofertas laborales. El avance llega, pero no sin análisis.

En contraste, hay 5 signos que tienen la suerte de su parte y el terreno está preparado para recibir energía positiva. Son: Tauro, Cáncer, Virgo, Libra y Escorpio.

En ese sentido, para poder protegerse de las malas energías y evitar caer en malos caminos, puedes hacer un ritual de protección.

El ritual de protección con sal que te protegerá de las malas energías

A la sal se le atribuyen poderes de limpieza y protección, por lo que algunas personas la usan para limpiar la energía de su hogar. Según la revista Architectural Digest hacer un ritual de este tipo es muy sencillo; solo necesitas agua y sal de mar sin refinar.

La sal tiene poderes de protección y de purificación, según creyentes de las energías.|(ESPECIAL/CANVA)

Primero debes mezclar el agua con la sal de mar, ponerla en pequeños recipientes de vidrio y distribuirlos en varios rincones de la casa. Déjalos allí entre 24 y 72 horas y deja que sus propiedades de purificación y protección actúen. Si notas que el agua se vuelve turbia, entonces está haciendo efecto. Después del tiempo estimado, tírala por el inodoro.