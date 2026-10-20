Manelyk González REACCIONA a la elección del público en La Granja VIP: “Me gusta ser peona”

Manelyk González compartió su opinión sobre las decisiones del público de La Granja VIP y explicó por qué disfruta desempeñarse como Peona. Durante una dinámica dirigida por Adal Ramones, en la que los granjeros debían señalar quién creían que sería el próximo eliminado, Mane respondió a los comentarios de sus compañeros y dejó claro que no considera que recibir ese rol sea un castigo.

¿Por qué Manelyk González disfruta ser peona en La Granja VIP?

La conversación comenzó cuando Fernando Lozada eligió a Mario “Mono” Osuna como el participante que, según su percepción, podría abandonar próximamente la competencia. El granjero explicó que su elección estaba relacionada con la manera en que interpretaba las decisiones de la audiencia.

Niurka Marcos también compartió su punto de vista y aseguró que siempre había prestado atención a los mensajes del público.

"¿Qué más quieren de mí?": Manelyk ya no soporta ser Peón en La Granja VIP y envía mensaje a los fans

Según su interpretación, cuando los espectadores eligen a determinados participantes para estar en riesgo o convertirse en Peones, podría tratarse de una respuesta a sus comportamientos. Fue entonces cuando González intervino para expresar su desacuerdo con esa interpretación.

“En realidad no sabemos cómo está jugando el público. Lo de que te manden como peón, en realidad yo no creo que sea un castigo”, explicó.

La granjera aseguró que disfruta esa experiencia porque considera que le permite tener una relación diferente con quienes siguen el programa. “Para mí es una súper oportunidad para estar a solas con el público. Yo lo disfruto mucho, siento que el público también lo disfruta mucho”, comentó. Mane concluyó su intervención con una frase que resumió su postura: “Ser peón no es un castigo”.

Después de escucharla, Adal Ramones le preguntó directamente si consideraba que la audiencia estaba intentando poner en riesgo a Mario “Mono” Osuna.

Manelyk respondió que no compartía esa interpretación, pues considera que el público también participa en las estrategias de la competencia mediante sus elecciones. “No, el público está jugando y también tenemos esta oportunidad de la salvación”, respondió.

La granjera recordó que Mono había conseguido mantenerse en la competencia después de enfrentar situaciones de riesgo, por lo que insistió en que las decisiones de la audiencia no necesariamente significan que quieran eliminar a alguien.

Además, Mane cuestionó qué sentido tendría participar en La Granja VIP sin involucrarse en las distintas dinámicas que forman parte del programa. “Cuando no estás nominado, no estás de peón y no estás ahí porque te puso el público, ¿qué haces aquí, macetita? Tienes que jugar, ¿verdad? Es un juego”, expresó.