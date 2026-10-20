Los granjeros REVELAN quién creen que será el próximo eliminado de La Granja VIP

Los granjeros tuvieron que responder una pregunta durante una dinámica dirigida por Adal Ramones: ¿quién creen que será el próximo eliminado de La Granja VIP? Cada participante debía elegir a un compañero y explicar por qué consideraba que podría abandonar la competencia en la siguiente Gala de Eliminación.

¿Quiénes podrían ser los próximos eliminados de La Granja VIP según los granjeros?

La primera en participar fue Ivonne Montero, quien eligió a Fernando Lozada. La actriz explicó que, desde su perspectiva, su compañero podría estar en desventaja por no formar parte de un equipo claramente definido. “No está como muy definido con quién está”, comentó Ivonne, quien consideró que esta situación podría dificultar que los seguidores de los diferentes grupos decidieran apoyarlo.

Niurka Marcos también cuestionó algunas de las decisiones de Fernando. La granjera recordó que anteriormente había defendido a Manelyk González durante un enfrentamiento, pero consideró que no había actuado de la misma manera cuando ella tuvo diferencias con Mono.

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Por su parte, Rafael Mercadante mencionó una situación relacionada con el juego y una conversación que Fernando había tenido con otra participante. Sin embargo, Lozada rechazó que hubiera intervenido para favorecerla.

Antes de concluir su participación, Fernando respondió a quienes señalaron que no tenía un equipo definido dentro de La Granja.

“Dicen que estoy solo, pero no es cierto. Mi equipo está fuera”, afirmó, al mencionar a su novia, su hijo y las personas que lo apoyan.

Fernando Lozada señala a Mario “Mono” Osuna como posible eliminado

Cuando llegó su turno, Lozada eligió a Mario “Mono” Osuna. Explicó que su decisión estaba relacionada con la forma en que había interpretado algunas elecciones anteriores del público.

El granjero recordó el caso de Pascal Nadaud y planteó que, según su percepción, varios de los participantes que habían sido elegidos por la audiencia para estar en riesgo terminaron abandonando la competencia.

Niurka Marcos coincidió en que las decisiones del público podían interpretarse como mensajes sobre el comportamiento de los participantes.

Sin embargo, Manelyk González expresó una postura diferente y rechazó que las elecciones de la audiencia necesariamente representaran un castigo. “El público está jugando”, aseguró Manelyk, quien explicó que considera la experiencia de ser Peón como una oportunidad de conectar con los espectadores.

Natalia Alcocer también intervino para señalar que el público podría poner en riesgo a un participante no solamente porque quiera verlo eliminado, sino para observar cómo actúa durante esos días.

Mono, por su parte, aseguró que respetaba las decisiones de la audiencia y compartió sus propias hipótesis sobre los motivos por los que había sido seleccionado anteriormente.

Mario “Mono” Osuna y Kunno consideran que Rafael Mercadante podría salir

Después de escuchar las opiniones de sus compañeros, Mario “Mono” Osuna eligió a Rafael Mercadante como el participante que, según su análisis, podría abandonar próximamente La Granja VIP.

Mono consideró que Rafael había perdido parte de su protagonismo después de la salida de Mónica Escobedo, con quien había tenido diferentes enfrentamientos.

“Creo que con ella tenía protagonismo en los conflictos, en los roces”, explicó, y agregó que, desde su perspectiva, Rafael tampoco había destacado demasiado en los juegos.

Kunno coincidió en que Rafael podría ser el próximo eliminado, aunque presentó argumentos diferentes. El granjero recordó que Mercadante había tenido momentos importantes durante la competencia, pero consideró que recientemente había cambiado su forma de responder ante determinadas situaciones.

Al escuchar las opiniones, Mercadante defendió su participación y explicó que había decidido modificar su estrategia después de observar cómo eran recibidas sus acciones. “No me considero maceta, soy una persona trabajadora”, respondió. También destacó que participa en las decisiones de su equipo y que respeta a sus compañeros.