Azalia Ojeda EXPLOTA contra Rafa Mercadante tras ser descalificada del Juego del Capataz en La Granja VIP: “No te metas en lo que no te importa”

La descalificación de Azalia Ojeda del Juego del Capataz de La Granja VIP dio paso a un fuerte enfrentamiento con Rafael Mercadante, luego de que los granjeros comenzaran a discutir sobre lo ocurrido durante la competencia. La conversación giró alrededor de las reglas del juego y los señalamientos sobre posibles ventajas para algunos participantes, pero terminó con un intercambio de acusaciones entre ambos.

“Eres igual o peor que ella": Azalia Ojeda se le va contra Rafael Mercadante en La Granja VIP, diciendo que es igual que Mónica Escalante

¿Por qué Azalia Ojeda explotó contra Rafa Mercadante en La Granja VIP?

Rafa Mercadante cuestionó algunas situaciones que consideró sospechosas durante el Juego del Capataz, particularmente que personas que no estaban participando se acercaran a la zona de competencia.

“El rollo es, no hagas cosas que parezcan malas”, expresó Mercadante, quien insistió en que su cuestionamiento estaba relacionado con el cumplimiento de las reglas y no con quitarles mérito a quienes habían conseguido buenos resultados.

En medio del intercambio, se discutió si algunos comentarios realizados durante la prueba podían interpretarse como una forma de ayudar a los participantes. También se mencionó que Adal Ramones y la producción podían intervenir si encontraban alguna irregularidad.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Ojeda comenzó a cuestionar directamente a Mercadante por sus señalamientos y por continuar hablando del tema.

“Eso es siempre para ti, porque esa es tu narrativa. No es la nuestra”, se escuchó durante la discusión, mientras los granjeros intercambiaban diferentes puntos de vista sobre lo sucedido.

Azalia acusa a Mercadante de actuar como Mónica Escobedo

El intercambio se volvió más directo cuando Ojeda comparó el comportamiento de Mercadante con el de Mónica Escobedo, a quien el granjero había cuestionado anteriormente, según lo expresado durante la conversación. “Te quejas de Mónica y eres igualito a Mónica”, reclamó Azalia, mientras Rafa sostuvo que él no había iniciado la discusión. “Yo no estoy atacando a nadie. El que sacó el tema fue Fernando”, respondió Mercadante.

No obstante, Azalia rechazó esa explicación y aseguró que Rafa había comenzado a hablar del asunto desde antes. La granjera también cuestionó que continuara haciendo comentarios sobre Mónica pese a que ella ya no se encontraba en la competencia.

En otro momento, Rafa pidió que le hablaran con respeto y que no le gritaran. La conversación continuó hasta que Mercadante afirmó: “No soy perfecto, pero vivo en paz”.

Fue entonces cuando Azalia respondió con una de las declaraciones más contundentes del intercambio: “Si vives en paz, no te metas entonces en lo que no te importa”.

Rafa insistió en su postura y contestó que seguiría opinando porque consideraba sospechoso lo ocurrido durante el juego.

“No te metas en lo que no te importa”, reiteró Azalia.

