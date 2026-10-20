Fernando Lozada se MOLESTA por las acusaciones de sus compañeros en La Granja VIP: “¿Por qué me siguen enjaulando en un grupo en el que no estoy?”

Fernando Lozada expresó su molestia durante una conversación con sus compañeros de La Granja VIP, luego de que cuestionaran su postura frente a las acciones de otros granjeros. El participante rechazó que lo relacionaran con uno de los equipos y aseguró que decidió mantenerse al margen porque no está de acuerdo con algunas de las actitudes de sus integrantes.

La conversación comenzó cuando Julio Camejo le señaló que, desde su perspectiva, Fernando suele mantenerse neutral ante situaciones que considera incorrectas, especialmente cuando involucran a personas con las que tiene una buena relación. Sin embargo, el granjero rechazó ese señalamiento y explicó que sí ha manifestado sus desacuerdos directamente.

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Fernando Lozada se molesta y explica por qué no pertenece a ningún equipo de La Granja VIP

Durante el intercambio, Lozada aseguró que ha hablado con Manelyk González cuando considera que alguna de sus acciones no es adecuada. Como ejemplo, recordó que en una ocasión se acercó a ella para pedirle que moderara su comportamiento hacia Rafael Mercadante.

También señaló que no comparte algunas de las formas de reaccionar de Niurka Marcos, por lo que insistió en que no puede ser considerado integrante de ninguno de los dos grupos. “¿Por qué me siguen enjaulando en un grupo en el que no estoy? No estoy ni con ustedes ni estoy con ellos”, reclamó.

El granjero explicó que mantiene una relación cercana con algunos de sus compañeros, pero considera que eso no significa que forme parte de una alianza. Incluso aseguró que sus principales vínculos dentro de la competencia son con el público y los animales.

“Si la gente en casa quiere que yo esté aquí, adelante. ¿Y sabes con quiénes también estoy? Con los animales. Ese es mi team, ese es mi grupo”, expresó.

Lozada también cuestionó que algunos participantes lo inviten a acercarse a su equipo mientras, según relató, integrantes de ese mismo grupo han hecho comentarios sobre su posible eliminación.

Finalmente, Lozada mencionó sus diferencias con Natalia Alcocer y reconoció que es la participante que preferiría ver fuera de La Granja VIP. “Natalia trae el problema conmigo cantadísimo. Y yo con ella. De aquí es la que me gustaría más que se vaya. Se lo puedo decir de frente”, afirmó.