Ivonne Montero REVELA sus experiencias sobrenaturales en La Granja VIP: “Escucho voces”

Ivonne Montero sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP al compartir algunas de las experiencias sobrenaturales que asegura haber vivido durante varios años. La actriz relató que comenzó a tener sueños extraños y que, con el tiempo, también empezó a escuchar voces y a experimentar situaciones que describió como ataques físicos. Incluso confesó que algunos de estos episodios continuaron después de mudarse a Miami.

"De repente empezaba a escuchar como risas y después de eso empezaron a pasar como tocamientos. Después empezaron como ataques físicos ya más fuertes", contó la granjera, quien reconoció que llegó a sentirse confundida porque no encontraba una explicación a lo que estaba experimentando.

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Montero cuenta cómo fueron sus experiencias sobrenaturales

Durante la conversación, Montero explicó que las primeras situaciones que recuerda ocurrieron cuando estaba sola en su departamento. Según su relato, inicialmente tuvo sueños en los que sentía que el diablo le decía que iba por ella, pero posteriormente comenzó a experimentar otros episodios mientras estaba despierta.

La actriz aseguró que una de las situaciones más impactantes ocurrió cuando estaba dormida y sintió que algo se abalanzaba sobre ella. Al despertar, afirmó haber visto una sombra que parecía sujetarla de las muñecas.

"Yo veía una sombra, no veía como tal una persona", explicó. De acuerdo con su testimonio, comenzó a gritar y a rezar el Padre Nuestro hasta que aquella presencia desapareció.

También relató otro episodio ocurrido en la cocina de su departamento en Miami. Mientras lavaba un plato, aseguró haber sentido frío y la sensación de que algo se acercaba por detrás. Cuando preguntó qué quería, contó que todas las luces del departamento se encendieron repentinamente.

Montero explicó que comenzó a rezar y a pedir que aquella presencia se alejara. Además, aseguró que sintió cómo una de sus manos se enfriaba y se le agarrotaba antes de que la sensación desapareciera.

Ivonne asegura que todavía escucha voces de niños, mujeres y hombres

Aunque señaló que los episodios que describe como ataques físicos dejaron de ocurrir, Ivonne Montero confesó que todavía escucha voces y que hay temporadas en las que estas experiencias son más frecuentes.

"Escucho voces, o sea, de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, de bebés. O sea, como que no es una sola persona, no solo un ente", relató.

La actriz también recordó que, cuando su hija Antonella era más pequeña, en una ocasión le comentó que había visto a un hombre subiendo las escaleras.

Asimismo, compartió que, durante su embarazo, su perrita comenzó a ladrar hacia una pared y después se escondió detrás de una mecedora. Montero aclaró que no sabía qué había visto el animal.

Ante estas experiencias, explicó que decidió acercarse a la oración, la meditación y la lectura de libros sobre ángeles. Incluso llegó a montar un altar para rezar.

Sin embargo, contó que dejó de realizar algunas prácticas relacionadas con la comunicación espiritual después de leer que, según uno de esos libros, era posible confundir a un ángel con otra entidad.

"Yo sentía que me estaba volviendo loca, o sea, esto no es normal", recordó sobre aquella etapa de su vida.