Madre e hija llaman a un fantasma a través de un juego y este se manifiesta: VIDEO

Regularmente los videos de asuntos paranormales tienen pocas posibilidades de trascender entre un público que cada vez cuestiona más la veracidad de las piezas videográficas mostradas en la red. Sin embargo, este es uno de los casos donde se está asumiendo que sí hubo un contacto paranormal. Y es que se ve cómo un fantasma sale a la espalda de la hija y la madre que jugaban... burlándose de estos temas.

¿Sí se ve un fantasma en el video de estas mujeres?

Para el público mexicano lo que estas mujeres juegan es similar a lo que alguna vez se puso de moda con el Charlie, Charlie. La dinámica del juego es prácticamente idéntica. Aunque aquí el medio por el cual reciben la respuesta del espíritu paranormal es a través de unas monedas. Tanto la madre como la hija parecía que estaban burlándose de esta aventura, pero el final fue de terror para ellas.

La madre y la hija hacían preguntas de todo tipo, como ejemplo: Sarita, Sarita… ¿mi hija tiene novio? Pero en uno de los turnos de la joven-adolescente, la mamá es quien toma el teléfono para grabar. Y justo cuando se hace la pregunta y se baja el teléfono para ver la respuesta en las monedas… se aparece la presencia del más allá.

Dado que la forma humanoide se aparece por la espalda de la adolescente, la que se percata de la presencia es la madre, quien de inmediato grita totalmente asustada, situación que repite la hija. Con esto, se prende la luz del lugar donde estaban y ahí termina el video.

¿Qué sucedió con estas mujeres que provocaron la aparición de un fantasma?

El video se termina en ese preciso instante y no hay datos extras de cómo reaccionaron estas personas a dicho suceso, sin embargo el debate se trasladó a los usuarios que ya reprodujeron esta situación viral. Aunque muchos siguen sin creer en la veracidad del suceso, otros indican que claramente se percibe un ente que llegó a ese sitio tras el juego que estas mujeres practicaban y el cual creyeron que era insignificante.