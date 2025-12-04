A qué hora abren las VOTACIONES para salvar a tu NOMINADO favorito de La Granja VIP, este 3 de diciembre

Ya estamos cada vez más cerca de la final de La Granja VIP y se vuelve mucho más crucial que, desde un principio, des tu apoyo al nominado que prefieras para evitar su eliminación y acercarlo más al triunfo. Este miércoles 3 de diciembre, las votaciones abren en cuanto termine La Asamblea, el proceso de nominación cara a cara.

Durante el Programa En Vivo de La Granja VIP, al final de La Asamblea Adal Ramones da el anuncio de que ya puedes ir a votar.

Cómo votar para salvar a tu nominado favorito en La Granja VIP

Puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo para votar por el nominado que prefieras. Diario tienes 10 votos y, si contestas las preguntas de una breve encuesta, obtienes 10 votos más. Todos estos votos puedes otorgarlos a una sola persona o repartirlos.

Hasta cuándo puedes votar por tu nominado favorito en La Granja VIP

Como indicamos anteriormente, todos los días puedes votar para salvar al nominado que prefieras y evitar que salga del reality show. Las votaciones comienzan este miércoles 3 de diciembre y permanecen así hasta el domingo, cuando Adal Ramones anuncie que el tiempo se terminó, durante La Gala de Eliminación.

¿Qué pasa con los votos de quien gane La Salvación?

Cabe recordar que la lista de nominados no se queda igual a lo largo de la semana. Aunque termine La Asamblea, todavía faltan dos importantísimas dinámicas: quien gana La Salvación el jueves deja de estar nominado automáticamente y puede salvar a alguien más mediante La Traición el viernes, pero debe nominar directamente a otra persona en su lugar. Si se lleva a cabo la Doble Traición, terminamos la semana con 4 nominados.

Los votos de quien gane La Salvación y la otra persona que saque de la lista de nominados, se heredan para el granjero o granjeros que quedan en su lugar.