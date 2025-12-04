Alicia Villarreal habló de Francisco Cantú y espera verlo en la cárcel

El tema alrededor de Francisco Cantú no termina y ahora fue Alicia Villarreal en persona quien habló de este hombre que ya tiene al menos un par de denuncias legales en contra. La cantante mexicana acudió al Centro de Justicia para las Mujeres con el fin de ratificar su investigación contra el empresario residido en San Diego y el propósito es claro… ver tras las rejas a quien se presume como acosador.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre Francisco Cantú?

La artista de 54 años llegó junto con su abogado, Gerardo Rincón, para ratificar la denuncia en contra de Francisco “N”, quien ha tenido muchas polémicas y quien es referido como un acosador. Con este movimiento legal se indica que la regiomontana ha recibido múltiples amenazas de hostigamiento de este hombre y ahora se concretó la petición de una orden de restricción inmediata.

Estas fueron las palabras de una mujer que también vive un litigio contra su ex pareja, Cruz Martínez y en constantes dimes y diretes contra su otro ex esposo… Arturo Carmona. “Como ya les había platicado, ya no me voy a dejar. Ha sido una cosa tremenda y terrible este caso de Sixto, conocido por ustedes como Francisco. Y aquí nomás… ratificando la denuncia”.

El abogado fue quien precisamente habló del hostigamiento, injurias y difamación en contra de Villarreal. Además, en otro momento, Gerardo Rincón habló del polémico caso donde Francisco fingió ser detenido por el FBI. Esto según el empresario-artista, como consecuencia de un video para una canción que sacaría la siguiente semana.

¿Además de Alicia Villarreal, quien tiene un pleito legal contra Francisco “N”?

Quien incluso ha comentado que siente miedo por su vida, es Romina Mircoli. La hija de Dulce también acudió a las instancias pertinentes para ir contra este hombre y por ello la mujer de 40 años hizo su testamento, meditando en cualquier atentado que sufra contra su vida. El mismo abogado lleva los casos y aseguró en palabras para Ventaneando, que Francisco "N" terminará detrás de las rejas.