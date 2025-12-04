¡Mañanitas y el pastel más granjero! Agasajan a Adal Ramones con festejo especial en La Granja VIP

Adal Ramones festejó su cumpleaños este 03 de diciembre haciendo lo que más le gusta: en plena Gala de La Granja VIP y rodeado del cariño de todo el team campirano: ¡el panel de críticos y Kristal Silva lo sorprendieron con Las Mañanitas y un tierno pastel que, todos reconocieron, les iba a doler partirlo por lo lindo que quedó!

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Adal Ramones en pleno foro de La Granja VIP?

El arranque de la Gala de este Miércoles de Asamblea tuvo un sabor festivo luego de que Adal Ramones fuera sorprendido por sus compañeras Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Kristal Silva con las tradicionales Mañanitas y un sabroso pastel de fondant en donde la temática granjera fue la predominante.

La casona de La Granja VIP, un caballo, un cerdito, un borrego, una gallina y, por suesto, un muñequito de Adal Ramones con su ya míticas frases "Yo me desconecto" y "Que cante el gallo" formaron parte del pastel que desde el primer segundo se robó las cámaras.

Visiblemente emocionado por esta muestra de cariño, Adal Ramones le dedicó un mensaje de agradecimiento a TV Azteca, al equipo de La Granja VIP y, por supuesto, a su familia.

"Ustedes son lo más lindo, lo más profesional, las más lindas, estoy cobijado y gracias, estoy contento porque no saben en qué programa caí tan increíble, tan cálido.. qué ternura, qué calidez, de verdad no la creo (…) a mi hija Paola, mi hijo Diego, Karla mi esposa... muchas gracias", declaró.

En medio de las tensiones de la Asamblea de La Granja VIP , el festejo de Adal Ramones tuvo un sabor especial que acabó por robarse la atención hasta de los competidores, quienes dedicaron unos segundos para felicitarlo incluso antes de soltar sus nominaciones cara a cara... ¡Feliz cumpleaños, Adal Ramones!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: