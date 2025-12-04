Ana Paula Capetillo responde a quienes la critican por su peso: “Sufrí Bullying…"

Como parte de la dinpamica ante su importante presencia en las redes sociales, Ana Paula Capetillo comentó en una entrevista que está acostumbrada a las críticas en todos los sentidos. Habló del bullying que ha sufrido y sobre cómo las personas le comentan para decirle cosas negativas de su cuerpo. Así ve el acoso digital la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

¿Ana Paula Capetillo sufre por el acoso digital que recibe?

La segunda hija del matrimonio entre Eduardo y Biby ha sido tema de conversación en los distintos medios, pues hace unas horas se movieron las declaraciones de la joven de 28 años acerca de los Nepo Babies… y ahora habló del bullying. Y es que lamentablemente, el objeto de los comentarios en la red van enfocados hacia su cuerpo y su peso.

"Es muy fácil poner un comentario desde tu casa, pero hay un ser humano detrás y la gente se escuda diciendo que es figura pública, que es libertad de expresión. Sí es figura pública, pero eso no le quita que es un ser humano. No está bien... no hablen de cuerpos ajenos".

Y es que dentro de las incongruencias que pueden existir entre unas y otras posturas, AnaPau ha estado en todos los pesos posibles y en todos ha sufrido acoso de muchos comentarios en internet. Así lo narró ella en su entrevista con una revista de espectáculos: "Pues yo también lo he sufrido desgraciadamente, siento que con las redes sociales hoy en día es un poco inevitable. Siempre va a haber gente que te va a criticar. Yo he estado en todos los pesos y en todos me han criticado en redes sociales".

¿A qué se dedica Ana Paula Capetillo?

La nacida el 17 de mayo de 1997 se dedica en buena medida al uso de su nombre como creadora de contenido. Se le capta dando publicidad a marcas en redes sociales, modelando y aunque no es tan constante, ha tenido algunos papeles para producciones en el ámbito actoral. Ella estudió Comunicación en el Tec de Monterrey y allí tuvo un acercamiento con el teatro en los talleres de la propia institución educativa.