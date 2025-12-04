¿Se justifica? Victoria Ruffo reveló por qué José Eduardo Derbez no estuvo con Aislinn estos días

A unos días de que se confirmara el sensible fallecimiento de Gabriela Michel, uno de los allegados a la familia que más criticaron, fue José Eduardo Derbez. El hijo de Victoria Ruffo fue el único que no ofreció ninguna publicación ni mensaje público y por ello muchos usuarios de redes sociales le criticaron severamente. Ante eso, su madre salió a defenderle, indicando qué pasa con el joven de 33 años.

¿Por qué José Eduardo Derbez no apoyó a su hermana estos días?

Ante el tema del apoyo público, el propio Vadhir fue quien compartió una publicación donde criticaba a las personas que simplemente hablaban mal de los demás, sin saber qué sucede en la interna con las familias de los famosos. Sin embargo, a quienes los malos comentarios no soltaron en este tiempo, fue al hijo de Eugenio y Victoria.

Y justamente le preguntaron a Victoria Ruffo qué pasaba con su hijo, pues la familia en general fue muy criticada. Ni Eugenio ni José Eduardo estuvieron en esos primeros días presentes con Aislinn, pero Victoria ya le indicó a la prensa que lo de su hijo fue por temas laborales.

"Ha estado en comunicación con ella… No está en México, está trabajando fuera, entonces creo que están en comunicación". Y es que tal como ha compartido en sus redes sociales, el padre de Tessa se encuentra en el extranjero, pues sus labores le han llevado a otros lados grabando una serie.

¿José Eduardo Derbez abandonó a su hermana en un momento tan crítico?

Aunque muchos no se detendrán en las críticas hacia la familia Derbez, el llamado de Victoria y de la publicación ya mencionada de Vadhir, es tomar en cuenta que resulta imposible estar totalmente disponible ante la sorpresa de algo como infarto que terminó con la vida de Gabriela Michel. Eugenio estaba en los Emmy el día que se confirmó el deceso y ahora se indica que José Eduardo vivió lo mismo, pero no por eso abandonaron a Aislinn… que lo último que necesita son malos comentarios contra ella y su familia en estos momentos de dolor.