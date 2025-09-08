Feng Shui: ¿Qué debes hacer con tu ropa al regresar de un viaje?

La energía en la vida fluye de diferentes maneras y para creencias como el Feng Shui tiene una gran importancia. Esta filosofía de origen chino remarca que el orden genera armonía y esta atrae a las buenas energías, por lo que hasta cuando regresamos de viaje hay algunos consejos que debemos seguir.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

El Feng Shui sigue atrayendo a las personas a lo largo y ancho del mundo. Con su particular manera de concebir la vida y las energías, esta creencia insta a sus adeptos a tomar ciertas medidas para poder atraer el bienestar.

¿Cuál es la relación entre el Feng Shui y la armonía en el hogar?

La búsqueda de la armonía puede considerarse como el primer paso o la primera meta que persigue el Feng Shui. Y es que es un proceso que debe ser entendido como complejo y basarse en los preceptos que esta creencia viene difundiendo desde hace muchos años.

El Feng Shui propone concretar un hogar con armonía ya que esta es la que permitirá que las energías del universo puedan fluir adecuadamente en nuestra vida. El bienestar es posible con el acompañamiento de energías positivas y por eso es tan necesario permitir que estas lleguen.

¿Qué hacer con la ropa al llegar de viaje?

Con base en lo señalado, resulta importante saber que la búsqueda de la armonía no debe perderse nunca y es por eso que el Feng Shui aconseja prestar especial cuidado cuando retornamos de nuestras vacaciones o cualquier tipo de viaje. Esta creencia explica que la ropa debe ser guardada de inmediato.

Para el Feng Shui, al llegar de viaje debemos guardar nuestra ropa y evitar dejarla tirada en algún rincón del hogar o que pase mucho tiempo dentro de la valija. La idea es evitar romper el orden y la armonía que reina en nuestro hogar para no perjudicar las energías.

Los viajes modifican las energías de las personas y aquí radica parte importante del por qué es necesario deshacer nuestra valija y guardar ordenadamente la ropa. Se trata de un momento ideal para la reorganización y contribuir a la armonía de nuestro espacio.

