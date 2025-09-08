¿Qué es el Draft de Extalón? Aquí todo lo que debes de saber sobre esta instancia rumbo a la nueva temporada de Exatlón México

Cómo sabrás el Draft de Exatlón ha llegado a darle emoción a nuestro día a día rumbo a una nueva edición de Exatlón México, la competición donde podremos ver nacer nuevas leyendas pues estarán dentro únicamente los mejores de los mejores atletas de alto rendimiento de nuestro país, quienes dejarán lo mejor de sí mismos en busca del ascenso.

En esta ocasión te contaremos qué es el Draft de Exatlón, donde a tempranas instancias de este reality deportivo podría quedar definido el destino de nuestros competidores en de esta nueva temporada de Exatlón México, la cuál llegará bajo la voz de La Máxima Autoridad: Antonio Rosique.

¿Qué es el Draft de Exatlón México?

Durante esta primera etapa, se realizará la asignación de atletas en sus respectivos nuevos Equipos, donde todo podría pasar, desde revivir viejas alianzas hasta contrincantes unidos por los colores pues nada está escrito aún.

Está fase tempranera de Exatlón México nos dará una de las ediciones más intensas donde el Equipo Negro y el Equipo Blanco buscarán encontrar un lugar en los reconocidos y épicos Equipo Rojo o Equipo Azul.

A través de renovados y desafiantes circuitos será que nuestros competidores deberán dar su máximo esfuerzo para poder hacerse de un Equipo, el cuál representarán en la nueva temporada de Extalón México.

¿Cuándo inicia Exatlón Draft: ‘El Ascenso’?

Esté lunes 8 de septiembre iniciará el tan esperado Draft de Exatlón México, donde los participantes comenzarán a demostrar de qué están hechos con el fin de hacerse un lugar en este reality deportivo que ha roto esquemas a través de los años.

Sigue esta instancia de Exatlón Draft: El Ascenso a través de la señal de Azteca UNO o la App en Vivo en punto de las 7:30 p.m., donde tus competidores favoritos y nuevas sorpresas te mantendrán sin parpadear, dándonos momentos únicos e intensos que te harán sentir en la arena de circuitos.