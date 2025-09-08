Ángela Aguilar es captada haciendo una escena de celos a Christian Nodal: VIDEO

En un evento donde ambos músicos fueron invitados para participar, se desató la polémica sobre ambos por diferentes cuestiones. Primero trascendió la manera en la que huyeron de la prensa y segundo se viralizó un video donde Ángela Aguilar no permitió que tocaran a su esposo. Sin embargo, Christian Nodal parece que no se dio cuenta y la gente no para de hablar de dicho detalle.

Karol Sevilla envía mensaje a Ángela Aguilar: "¡Angelita, ya cállate!” [VIDEO] Karol Sevilla le da una estrategia a Ángela Aguilar para que deje de recibir odio en redes sociales: “Te critican por todo, pero Angelita, ya cállate”.

Te puede interesar - ¿Ángela Aguilar sí tiene raíces argentinas?

¿Ángela Aguilar hizo escena de celos en evento público?

Una tiktoker se dedicó a desglosar lo visto por una cámara en el evento ocurrido el fin de semana pasado. Allí se ve cómo la pequeña de la dinastía Aguilar convive con una mujer que estaba hablando principalmente con Christian Nodal. En algún momento del evento de Los 300 líderes, organizado por la Universidad Anáhuac, esta mujer le tocó el hombro al Forajido.

Y esto desató una reacción muy particular por personas que recordaron cómo en el pasado Ángela también reaccionó así en una ocasión que otra persona le tocó el hombro a su papá. Por ello, las acciones de la cantante desataron muchos comentarios, pues se le nota en modo defensivo cuando esta persona hablaba con su marido, dejando una “limpiada” del hombro de Nodal cuando esta mujer se retiró.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron groseros con la prensa?

Ante el eco de las nuevas declaraciones que se hicieron virales por parte de Cazzu y su proceso de madre soltera que lleva, Nodal y su esposa no atendieron a la prensa. Incluso, la gente vio extrañada que llegaron con siete guardaespaldas. Ninguno de los invitados tenía este tipo de seguridad alrededor. Por ello, ni siquiera voltearon a ver a los periodistas.

En un momento de la huida de los medios de comunicación, se subieron al automóvil que los movilizaría fuera de ahí y salieron. El vehículo no tuvo reparo en moverse mientras algunos compañeros de la prensa estaban ahí, pues de manera inmediata y tempestiva ignoraron-huyeron de las preguntas que siempre resultan incómodas para este par de artistas.

Seguir leyendo - ¿Cazzu odia al padre de su hija? Aquí sus declaraciones.