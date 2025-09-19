Conoce los signos que recibirán una propuesta de matrimonio en otoño

Estamos por entrar en el equinoccio de otoño, por lo que el movimiento de energías está más que latente. Esto traerá muchos cambios en la vida cotidiana, pero hay algunos signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en cuanto a matrimonio se refiere.

Tal es así que habrá afortunados que recibirán una propuesta de matrimonio en el otoño o al menos una invitación a la convivencia. Es por esto que debes estar abierto a recibir todo lo bueno.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que recibirán una propuesta de matrimonio?

Tauro: estabilidad y seguridad

Para Tauro se fortalecerá la base de la relación. Para aquellos que están en pareja les van a proponer dar el siguiente paso y construir un hogar juntos.

Cáncer: el signo del hogar

Para Cáncer, el amor es sinónimo de pertenencia. Este otoño sentirá el impulso de consolidar vínculos y hablar de convivencia o casamiento.

Capricornio: compromiso a largo plazo

Capricornio es un signo que avanza siempre con cautela pero en esta oportunidad siente que es el momento de apostar en serio por el amor. Así es que podría proponer a su pareja avanzar hacia algo más.

Capricornio 18 de septiembre



Traes las feromonas a todo lo que dan, y el pegue anda desbordado. Te miran, te chulean y hasta te invitan, pero aunque te lluevan opciones, tú eres de un solo amor, fiel como perro de rancho. Aunque la distancia con tu persona especial te pese, tú… — Nana Calistar (@NanaCalistar) September 18, 2025

Virgo: organización y planes compartidos

Virgo tendrá necesidad de planificar a futuro. El otoño le dará el empuje para animarse a dar pasos grandes en pareja, desde mudanzas hasta bodas.

Piscis: amor que se vuelve refugio

Por último tenemos a los piscianos que buscarán un vínculo que les brinde contención y estabilidad emocional. Estarán listos para comprometerse y formar un proyecto de vida en común.

¿Cuándo comienza el equinoccio de otoño?

Para quienes desean saberlo e incluso anotarlo en su calendario, el equinoccio de otoño ocurrirá el próximo lunes 22 de septiembre en el hemisferio norte a las 18:20 GMT, marcando el inicio del otoño para esta zona del planeta. Mientras que el equivalente al tiempo de México, será a las 12:20 pm.

El fenómeno se da cuando el Sol está directamente sobre el ecuador de la Tierra, ocasionando que tanto el día como la noche duren el mismo tiempo.