¿Contra qué Granjero se irán? El equipo de Manelyk ya anticipa a quién mandarán de Peón en La Granja VIP

Aunque todavía falta para la próxima Asamblea de nominación en La Granja VIP, Manelyk González, Azalia “La Negra” y El Mono Osuna ya comenzaron a hablar sobre los movimientos que podrían realizar en la siguiente ronda. Entre sus planes está Pablo Montero, quien podría convertirse en uno de sus objetivos tanto para la tabla de nominados como para ocupar el puesto de Peón. Los participantes buscan anticiparse a sus compañeros y analizar qué decisiones podrían favorecerlos dentro de la competencia. De esta manera, la conversación deja ver que algunos granjeros ya están pensando en la siguiente semana, incluso antes de que llegue el momento de repartir los votos.

Pablo Montero estaría en los planes del equipo de Manelyk

Uno de los puntos que destaca de esta conversación es que Pablo Montero aparece entre las opciones que contemplan Manelyk, Azalia y El Mono para sus próximos movimientos. La posibilidad de nominarlo y enviarlo de Peón podría complicar su participación, pues tendría que enfrentar tanto la presión de la placa como las responsabilidades que implica trabajar en esa posición. La tabla de nominados es uno de los momentos decisivos del reality, ya que coloca a los participantes en riesgo de abandonar el programa. Por eso, comenzar a pensar en posibles objetivos antes de la Asamblea puede formar parte de una estrategia para intentar influir en el rumbo de la competencia.

Además, mandar a alguien de Peón supone una carga adicional dentro de la dinámica de la granja. Esta decisión puede generar molestias y tensiones entre los participantes, especialmente cuando existen diferencias o alianzas que podrían verse afectadas por los movimientos de sus compañeros. Por ahora, queda por conocer si Manelyk, Azalia y El Mono mantendrán a Pablo Montero entre sus opciones cuando llegue la próxima Asamblea o si cambiarán de opinión conforme avance la semana.

Lo cierto es que la estrategia ya comienza a tomar forma y Pablo podría enfrentar un escenario complicado si los planes del grupo se concretan. La siguiente Asamblea será clave para descubrir si estas conversaciones se convierten en decisiones reales y cómo podrían repercutir en las relaciones dentro de La Granja VIP.