Ni aburrida ni recargada: 5 ideas para decorar tu sala de estar y que luzca en equilibrio

Cada espacio del hogar tiene su importancia para quienes lo habitamos. Algunos se sienten más a gusto en la cocina, otros prefieren el dormitorio, mientras que la sala de estar puede ser la preferida también, y no solo en ocasiones especiales.

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Esto es lo que da cuenta sobre el porqué de los distintos ambientes con los que una casa cuenta. Sin embargo, más allá de eso, el diseño y la decoración cumple un rol muy importante para que podamos sentirnos cómodos y que cada espacio cumpla con su función.

Importancia de la sala de estar

En diseño de interiores se da especial atención a cada ambiente del hogar y en el caso de la sala de estar diversas reseñas remarcan que es el corazón social y emocional del hogar. Muchos expertos concuerdan en que es el espacio donde coinciden el descanso personal, la convivencia familiar y el recibimiento de visitas.

Es por lo señalado que diseñar y decorar la sala de estar a nuestro propio estilo transforma este ambiente meramente funcional en un refugio que impacta directamente en nuestro bienestar diario.

¿Cómo decorar tu sala de estar?

Lograr el punto justo en la decoración de la sala de estar no siempre es tarea sencilla. Esto se debe a que es fácil caer en el error de crear un ambiente frío y vacío por miedo al exceso, o terminar recargando el espacio con muebles y objetos que le quitan armonía y luz.

Encontrar el equilibrio visual se hace necesario y es por eso que a continuación se detallan cinco ideas prácticas para conseguir un espacio elegante, funcional y perfectamente balanceado en tu nueva sala de estar:

