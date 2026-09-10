Ni aburrida ni recargada: 5 ideas para decorar tu sala de estar y que luzca en equilibrio
Guía de decoración de salas de estar. 5 ideas prácticas para transformar tu estar con un estilo equilibrado y elegante.
Cada espacio del hogar tiene su importancia para quienes lo habitamos. Algunos se sienten más a gusto en la cocina, otros prefieren el dormitorio, mientras que la sala de estar puede ser la preferida también, y no solo en ocasiones especiales.
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Esto es lo que da cuenta sobre el porqué de los distintos ambientes con los que una casa cuenta. Sin embargo, más allá de eso, el diseño y la decoración cumple un rol muy importante para que podamos sentirnos cómodos y que cada espacio cumpla con su función.
Importancia de la sala de estar
En diseño de interiores se da especial atención a cada ambiente del hogar y en el caso de la sala de estar diversas reseñas remarcan que es el corazón social y emocional del hogar. Muchos expertos concuerdan en que es el espacio donde coinciden el descanso personal, la convivencia familiar y el recibimiento de visitas.
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Es por lo señalado que diseñar y decorar la sala de estar a nuestro propio estilo transforma este ambiente meramente funcional en un refugio que impacta directamente en nuestro bienestar diario.
¿Cómo decorar tu sala de estar?
Lograr el punto justo en la decoración de la sala de estar no siempre es tarea sencilla. Esto se debe a que es fácil caer en el error de crear un ambiente frío y vacío por miedo al exceso, o terminar recargando el espacio con muebles y objetos que le quitan armonía y luz.
Encontrar el equilibrio visual se hace necesario y es por eso que a continuación se detallan cinco ideas prácticas para conseguir un espacio elegante, funcional y perfectamente balanceado en tu nueva sala de estar:
- Aplica la regla del 60-30-10 para el color: Utiliza un 60 % de un tono neutro como base (paredes y sofás grandes), un 30 % de un color secundario para dar textura (alfombras, cortinas o muebles auxiliares) y un 10 % de un color de acento brillante (cojines, cuadros o piezas de arte). Esta proporción evita la monotonía sin saturar la vista.
- Apuesta por la simetría flexible: Un par de lámparas idénticas a los lados del sofá o dos mesas auxiliares similares generan un orden visual inmediato que relaja la mente. Rompe la rigidez introduciendo un detalle asimétrico, como una planta de interior alta en una esquina o una obra de arte descentrada.
- Mezcla texturas en lugar de acumular objetos: Si sientes que el ambiente se ve plano, no agregues más adornos; cambia las superficies. Combina la calidez de la madera natural y el lino con pequeños toques de metal, cerámica o cristal. El contraste de materiales añade profundidad visual sin ocupar espacio extra.
- Selecciona un único punto focal: Evita que los elementos de la sala compitan entre sí por la atención. Elige un solo elemento estelar —una chimenea, un ventanal con buena vista, una alfombra llamativa o una pintura de gran formato— y orienta el resto de los muebles para complementar ese eje central.
- Eleva la vegetación a categoría decorativa: Las plantas aportan vida, color y volumen orgánico, suavizando las líneas rectas de los muebles. Opta por dos o tres especies de buen tamaño y hojas anchas en maceteros sencillos, en lugar de llenar las superficies con muchas macetas pequeñas que generen desorden visual.