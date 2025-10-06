Este sería el trabajo ideal para Carolina Ross en La Granja VIP según la IA: ¿Corral o huerto?

Carolina Ross encendió el cacareo en La Granja VIP el pasado sábado 04 de octubre del 2025 cuando fue confirmada como una de las celebridades que se unirá al reto más extremo de TV Azteca, ¿pero cuál es el trabajo ideal para ella, las duras labores del corral o la paciencia y meticulosidad del huerto? ¡La inteligencia artificial (IA) nos dejó helados con su análisis!

¿Cuál es el trabajo de La Granja VIP ideal para Carolina Ross?

La IA fue muy clara con el perfil de Carolina Ross y colocó a la cantante de regional mexicano como toda una ganadera en potencia, trabajo que por cierto también sería el ideal para figuras tan polémicas como Alfredo Adame y Alberto del Río “El Patrón” ... ¿pero por qué nuestra novena granjera brillaría más en los establos y corrales?

A decir de la IA, Carolina se definió a sí misma como una persona “firme” durante su presentación oficial como competidora de La Granja VIP ; de igual forma, su experiencia en otros realities y su éxito como artista independiente la ponen como una persona disciplinada, algo que puede servir mucho en el duro trabajo de cuidar animales.

Las rutinas estrictas y la alta demanda física que exigen labores como ordeñar vacas, darle mantenimiento al corral, limpiar todos los días y cargar fardos de paja le quedarían como anillo al dedo a nuestra adorada sinaloense, quien podría ver el huerto de La Granja VIP como una labor secundaria... ¡sin embargo, nada está escrito en este reality extremo lleno de giros inesperados!

“Siento que voy con el corazón abierto, yo voy a pasármela bien”, explicó Ross cuando David Medrano le preguntó por su estrategia para ganar el primer lugar de La Granja VIP ... ¿crees que la cantante sí pueda triunfar en la ganadería o se consolide como una agricultora talentosa capaz de sacar adelante los cultivos?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Carolina Ross lista para darle todo el sabor sinaloense a la competencia se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche con Adal Ramones a la cabeza de nuestro equipo de conductores.

¡No te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+, pues todos los días habrá retos y dinámicas que pondrán a las celebridades al límite!