¿Plagio de Taylor Swift? Fans comparan “Opalite” con una canción de Luis Miguel

El lanzamiento de The Life of a Showgirl ha dado mucho de qué hablar, que si las letras y referencias a Travis Kelce, que sí es bueno, malo o regular… pero en esta ocasión hablaremos de algo muy diferente. En TikTok y X (antes Twitter), miles de usuarios comenzaron a señalar que “Opalite” (una de las nuevas canciones del disco) tiene una sorprendente similitud con “Dos Enamorados”, tema que Luis Miguel popularizó en los años 80.

Taylor Swift y el supuesto plagio a Luis Miguel

Los clips comparativos se viralizaron rápidamente en todas las redes sociales, mostrando fragmentos de ambas canciones. Según los fans, la melodía, el tono y hasta el estilo de interpretación guardan semejanzas bastante notables, que no se pueden pasar por alto. Algunos incluso aseguran que Taylor pudo haberse “inspirado demasiado” en el clásico del cantante mexicano.

¿De dónde viene “Dos Enamorados”?

Aunque muchos asocian la canción directamente con Luis Miguel, el tema fue compuesto por los argentinos Rubén Amado y Javier Santos. Curiosamente, se lanzó casi al mismo tiempo en España (con Pedro Marín) y en México (con Luis Miguel).

Claramente, fue la voz y carisma del intérprete mexicano lo que llevó a las personas a asociar la canción “Dos Enamorados” con él. Esta se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos del artista, abriendo camino a su carrera internacional.

¿Qué dice Taylor Swift sobre las acusaciones?

Hasta el momento, Taylor Swift ni su equipo han hecho declaraciones sobre el supuesto parecido. Sin embargo, muchos fans señalan que en los créditos oficiales de Opalite solo aparecen Taylor Swift, Max Martin y Shellback, sin mención a los autores originales de Dos Enamorados. Solo queda esperar para ver si la estrella internacional revela detalles sobre esta polémica que se extiende como la pólvora en todas las redes.

¿Podría considerarse plagio?

Por ahora, aunque los fans de Luis Miguel lo señalan como tal, no existe evidencia legal de plagio. En la industria musical, las coincidencias en ritmo o progresión de acordes no siempre implican una infracción, especialmente si no hay una copia directa de melodía o letra.

Aun así, el debate sigue abierto: mientras algunos fans defienden a Swift y aseguran que se trata de una coincidencia y que no se parece tanto, los seguidores de Luis Miguel mantienen que “Opalite” tiene demasiadas similitudes para ser una simple casualidad.

¿Tú qué piensas?

