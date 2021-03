“Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie”, Danna Paola habla sobre el amor propio y el empoderamiento femenino.

Durante su paso por la Madre Patria la cantante habló de sobre la violencia de género, el empoderamiento y el amor que de uno mismo.

Danna Paola, quien recientemente estrenó su último álbum “K.O” abrió su corazón y aseguró que ella, como muchas otras famosas, fue víctima de un intento de abuso, sin embargo, habló sobre el amor propio y de cómo se encontró a sí misma.

“Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Hasta que no entendí eso, no descubrí por qué me había ido tan mal en el amor”, indicó Danna Paola en entrevista para una agencia española.

“Como persona y por supuesto como mujer dentro de la industria, pero también en la vida para no entregarse a quien no lo valora”, aseguró la cantante.

La intérprete de “Calla tú” aseguró que todo lo que ha vivido lo ha transformado en arte y le ha servido en su papel como autora.

“Muchas relaciones me dejaron K.O. Esta última catarsis que tuve me dejó así. Me preguntaba: ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué tan mala suerte voy a tener, qué estoy haciendo mal y por qué repito los mismos patrones? Fue cuestión de mirarme al espejo, reconocerme y reconocer mis errores, juzgar a las otras personas como maestros de vida y considerarlo todo un aprendizaje”, indicó la también actriz.

En semanas anteriores, Danna Paola contó en un programa de YouTube que en Madrid fue drogada por varios hombres en restaurante aunque afortunadamente logró escapar de ellos con ayuda de un amigo: “Como mujer, hermana y amiga, era importante avisar que si a mí me había pasado les podía pasar a otras, que somos vulnerables todos, que vivimos en un mundo de mierda y que las cosas siguen siendo un poco difíciles para nosotras, pero que seguimos en la lucha y no nos cansaremos”.

Danna Paola también aseguró que en un momento de su vida fue juzgada por su peso: “Era un momento en el que no estaba cómoda ni con mi físico ni con mis emociones”.

La cantante mexicana aseguró que quiere lanzar un poderoso mensaje: “La imperfección es perfección y de que debemos buscar la manera de amarnos tal y como somos”.

Danna Paola habla de ser conscientes también de nuestras virtudes: “Uno siempre ve más los defectos, sobre todo del cuerpo. Me gusta mucho cómo canto. Es algo en lo que he trabajado mucho. Eso no es ser ególatra ni soberbio, es reconocer lo bueno que eres haciendo algo”.

Por último, Danna Paola habló sobre cómo se siente de ser considerada “la princesa latina del pop”: “Me lo ha dado el público y me emociona, porque he trabajado para lograrlo. Me siento superorgullosa de ser mexicana y de llevar mi país por todo el mundo. El día que deje de disfrutar lo que soy y el proceso, me retiro”.

