Un nuevo escándalo de agresión: detienen a Eleazar Gómez por presunta violencia contra su novia.

En las redes circula una fotografía donde supuestamente se le ve esposado.

El actor Eleazar Gómez fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Capitalina por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

Eleazar fue arrestado cuando, según el reporte, los vecinos de la colonia Nápoles pidieron apoyo tras escuchar los gritos de auxilio de “Tefi”.

El periodista Carlos Jiménez compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde dio detalles del percance.

“LA MODELO PERUANA STEPHANIE VALENZUELA es la mujer agredida por el actor Eleazar Gómez. Agentes de @SSC_CDMX la auxiliaron cuando @EleazarGomez33 la estaba atacando en @LaNapolesCdMx Lo acusa de intentar estrangularla y lesionarla. Él acabó detenido en @FiscaliaCDMX”, señaló Jiménez.

El intérprete, que fue detenido la noche de este 4 de noviembre, fue llevado a la Fiscalía General de Justicia capitalina. Se dio a conocer que el actor trató de ocultar su identidad, por lo que dijo ser empleado de una empresa, esto con el objetivo de no dañar su carrera artística.

Hasta el momento “Tefi” no se ha pronunciado al respecto, pero esta no es la primera vez que Eleazar se ve envuelto en un escándalo como este, pues fue en 2017, cuando tuvo una relación con la maniquí Vanessa López, que ésta lo acusó de maltrato físico y psicológico, incluso le detalló a un programa matutino que los 10 meses de relación que tuvo con el también cantante estuvieron llenos de “mucha violencia física y agresiones verbales”.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, reveló la modelo sonorense.

Eleazar y Danna Paola vivieron un romance secreto rodeado de polémica, pues cuando se conocieron en una telenovela, Danna tenía apenas 14 años, mientras que Eleazar ya tenía 24.

El romance traspasó la pantalla chica y se convirtió en una relación en la vida real, la cual, tampoco era muy legal. El noviazgo duró cerca de 6 años, y fue al cumplir los 18 que Danna confirmó su relación.

Los paparazzi y los usuarios de redes sociales dieron testimonio de las frecuentes peleas entre Danna y Eleazar, una de ellas en particular fuerte a las afueras de un cine, cuando, según un usuario de redes sociales, el actor pensó que Danna lo estaba engañando con un compañero de la obra de teatro “Wicked”, misma que la estrella de “Élite” protagonizó.

En 2015 terminó la relación y fue un amigo de la cantante de “Oye Pablo” quien reveló que el noviazgo se rompió por los actos violentos de Eleazar contra Danna. Por su parte Gómez dijo a los medios de comunicación que Danna es una mujer manipuladora, posesiva e hipócrita.