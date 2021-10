Termina con su relación de Tinder; su suegra lo amenaza para que regrese.

Tinder se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas de los internautas, quienes no dudan en descargar la popular app para encontrar a su media naranja.

Sin embargo, la aplicación de citas también ha sido la cuna de escalofriantes historias que se viralizan por todo internet.

Tal es el caso del usuario trustmeimaexpert, quien compartió en TikTok su misteriosa anécdota con una cita de Tinder.

El joven aseguró que terminó su relación con otro hombre de Tinder, pues no hubo química ni enamoramiento.

Sin embargo, el tiktoker se llevó una gran sorpresa cuando recibió múltiples mensajes de la madre de su ex.

Joven es amenazado por su suegra y expone pruebas en las redes sociales

El tiktoker dio a conocer algunos mensajes que recibió por parte de su suegra, donde la mujer se dijo “devastada” por la ruptura y por no ver a su hijo llegar al altar.

“Debo decir que me sentí bastante devastada cuando mi hijo regresó a casa de la cita y no estaba comprometido con el hombre que ama. Así que me comunico con usted para solicitarle que inicie una relación con mi hijo y comience a planificar una boda de inmediato, la cual se pagará 50/50 entre las dos familias”, subraya el mensaje enviado por la suegra.

El usuario trustmeimaexpert confesó que tuvo miedo cuando leyó los mensajes, incluso habló con sus compañeros del trabajo para tomar medidas más serias.

“Él ya tiene fotos tuyas en su habitación y quiere casarse contigo lo antes posible. Mañana pasaremos por tu lugar de trabajo para discutir las cosas en persona y presentarte un anillo que hemos comprado”, se lee en los escalofriantes mensajes compartidos por el creador de contenido.

Aún no se sabe si la historia es verdadera o solo una broma por parte del tiktoker; sin embargo decenas de internautas también han compartido extrañas historias con sus citas de Tinder.

