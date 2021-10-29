Expulsan a mujer de la escuela de su hijo porque tiene OnlyFans.

Un padre de familia preocupado por la moral y las buenas costumbres, mandó una "carta anónima" a la escuela del hijo de Victoria “Snooks” Triece revelando que ella tiene una cuenta de OnlyFans, por lo que finalmente la expulsaron como voluntaria de la institución educativa.

Ante el suceso, la madre de familia que radica en Florida, Estados Unidos, demandó por un millón de dólares al distrito escolar al que pertenece el colegio donde estudian sus pequeños.

Se trata de Victoria “Snooks” Triece, una mujer de 30 años que fue expulsada del equipo de voluntarios de la escuela primaria Sand Lake.

"Ella fue imposibilitada de participar de la vida de sus hijos sin razón constitucional. ¿Qué pasa si alguien que toma la postura de guardián moral envía una carta a la escuela para prohibir a alguien ser voluntario?", dijo el abogado de la mujer.

Luego de cinco años, la madre de dos niños nunca tuvo una queja acerca de su labor y aseguró que "nunca ha ocultado lo que hace para vivir".

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La demanda no se ha resuelto

El Departamento Escolar no ha respondido a la demanda de Victoria “Snooks” Triece. Según los estatutos del voluntariado, no se le puede prohibir participar de las actividades por su profesión.

"Nadie debería juzgar a alguien por lo que hace para vivir. Yo soy una madre de familia que quiere sacar a sus hijos adelante, no es más que eso", expresó la mujer.

Si la demanda procede, el condado deberá pagar el millón de dólares y restituir en sus actividades como voluntaria a Triece.

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