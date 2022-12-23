Iberostar celebra 25 años de presencia en México y se afianza como líder en turismo responsable.

Riviera Maya (México), 21 de diciembre de 2022. Iberostar Hotels & Resorts, cadena hotelera española 100% familiar y referente internacional por su modelo de turismo responsable, cumple 25 años de operaciones en México y lo hace reiterando su compromiso por la calidad en productos y servicios, una exquisita gastronomía, ubicaciones inmejorables y la personalidad única que caracteriza toda la experiencia Iberostar, siempre en busca de una operación sostenible y socialmente responsable con el entorno y las comunidades que rodean sus hoteles. Iberostar, que opera en México desde 1997, cuenta actualmente con 11 hoteles en el país, en su mayoría en la vertiente caribeña y uno en Riviera Nayarit, en el Pacífico, superando el medio millón de clientes anuales. Ubicados en primera línea de playa, estos hoteles están rodeados de vegetación tropical e integrados armónicamente con el entorno natural, lo que permite a sus huéspedes conocer la riqueza de las poblaciones cercanas y descubrir las emblemáticas zonas arqueológicas de la cultura maya. De esta forma, la hotelera responde a su compromiso con un modelo de turismo responsable con el entorno y con las comunidades.

“Durante estos últimos 25 años, hemos conseguido posicionarnos como una opción relevante dentro del segmento todo incluido en México, y nuestro compromiso con este país sigue siendo tan firme como el primer día. Hace poco más de un cuarto de siglo apostamos por invertir en este país y hoy estamos convencidos de que no nos equivocamos. Los 11 hoteles de México representan el 40% de nuestra operación en las Américas y dan empleo a más de 5.500 personas en el país. Seguiremos innovando y recibiendo a nuestros clientes con la calidad que nos caracteriza, y seguiremos trabajando en nuevos proyectos en Los Cabos y Punta Mita”, ha declarado Rodrigo Moscardó, Chief Operating Officer de Grupo Iberostar.

Una trayectoria exitosa de más de 25 años en México

Iberostar llegó a México hace ahora 25 años, con los hoteles Iberostar Tucán e Iberostar Quetzal, ubicados en la principal zona turística de Playa del Carmen, en la Riviera Maya. Tras ellos, la hotelera abrió Iberostar Cozumel (1999), que se ubica justo frente al segundo arrecife de coral más grande del mundo; Iberostar Playa Paraíso Golf and Spa Resort, proyecto que tardó casi una década en concretarse y que albergaría posteriormente los hoteles Iberostar Paraíso Beach y Iberostar Paraíso del Mar (2001); Iberostar Selection Paraíso Lindo (2003); Iberostar Selection Paraíso Maya Suites (2005), y finalmente, Iberostar Grand Paraíso (2007). Este complejo también cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, piscina de olas y tobogán, una plaza comercial, spa, gimnasio y un centro de convenciones.

En 2012, a medida que crecía el atractivo turístico de México, la presencia de Iberostar Hotels & Resorts se extendió con la apertura del Iberostar Selection Cancún. Un año más tarde, en 2013, el hotel Iberostar Selection Playa Mita, en Riviera Nayarit, se convirtió en el primero de la cadena en operar en las costas del Pacífico. Posteriormente, en 2018, el hotel Coral Level at Iberostar Selection Cancún y su servicio Premium se levantó frente a las arenas blancas y el mar turquesa del Caribe.

Captación y retención del mejor talento

Durante estas dos últimas décadas, Iberostar ha diversificado los canales de captación de talento y actualmente utiliza el contacto directo y la colaboración con empresas de reclutamiento, así como convenios con escuelas de hostelería y turismo. Esto permite a la hotelera lograr una mayor eficiencia en los procesos de contrataciones, así como garantizar una gestión eficaz de comunicación con los candidatos. Además, Iberostar, que promueve el desarrollo profesional y de carrera, ha formado ya en la compañía a alrededor del 85% de los responsables departamentales y directores de los hoteles de México, a quienes les ha facilitado instrumentos para crecer en las operaciones.

Referente internacional en turismo responsable

Desde 2017, Iberostar Hotels & Resorts ha impulsado un modelo de turismo responsable a través de acciones basadas en criterios científicos. Desde 2020, todos los hoteles son 100% libres de plásticos de un solo uso y trabajan bajo los parámetros de la economía circular, para eliminar el envío de residuos a un vertedero en esta misma década. En línea con su compromiso waste-free, en las cocinas de los hoteles se están implementando sistemas que operan con inteligencia artificial para contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos. México fue uno de los primeros países en los que Iberostar logró que el 100% del pescado que se sirve sea certificado o proveniente de pesquerías locales que aplican prácticas de pesca respetuosas, siguiendo el compromiso de la hotelera por el consumo de pescado y marisco de origen responsable. Además, Iberostar apuesta por la protección y recuperación de la biodiversidad de sus costas. En Riviera Maya, la cadena cuenta con un vivero de coral y de mangle que trabaja para la recuperación de los arrecifes y manglares de la región.

Acerca de Grupo Iberostar

Grupo Iberostar es una multinacional española 100% familiar con más de 65 años de historia en el turismo y unos orígenes empresariales que se remontan a 1877. Su negocio principal es Iberostar Hotels & Resorts, cuyo portfolio supera los 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en 16 países. El Grupo se ha convertido en un referente internacional al promover un modelo de negocio turístico más responsable que se centra en el cuidado de las personas y del entorno. El movimiento Wave of Change refleja este compromiso específico de la compañía con el medio ambiente y los océanos, y el esfuerzo por compartirlo con toda la sociedad. Con la sostenibilidad como motor y palanca del negocio, la empresa sitúa la economía circular en el centro de su estrategia y trabaja una Agenda 2030 propia para ser libre de residuos en 2025, neutral en emisiones de carbono en 2030, 100% responsable en su cadena de suministro de productos del mar en 2025, y mejorar la salud de los ecosistemas que rodean sus hoteles, entre otros objetivos. El Grupo está formado por un equipo global de más de 30.000 personas de 95 nacionalidades. Gracias a este talento, la compañía es líder en calidad e impulsa la diferenciación en la experiencia del cliente a través de la constante innovación en el producto y la apuesta digital.

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La cartera de Iberostar Beachfront Resorts excluye los intereses de Iberostar en Cuba.

