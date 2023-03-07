Inauguraron una exposición de Shakira en el Museo del Grammy.

Shakira sigue dando de qué hablar en todo el mundo, ahora con la inauguración de la exposición inmersiva que el Museo del Grammy ha fincado en Los Ángeles, California, le dedica a la colombiana, quien es, por cierto, la primera latina en exhibir la historia de su carrera en dicho recinto.

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La exposición cuenta con memorabilia de todo tipo, incluido el libro en el que Shakira, escribió a mano algunos de sus más grandes éxitos o los trajes rojo y dorado que usó en el intermedio del Súper Bowl, así como una guitarra bañada en oro que utilizó en su gira mundial ‘El Dorado’.

Ella es la primera artista femenina en exhibirse en la galería, en el museo, una de las cosas que realmente queremos mostrar, quien es ella, una escritora, una cantante, una intérprete, todas estas facetas

Pero ¿Por qué la colombiana no asistió a la inauguración?

Entiendo que está en algunas cuestiones personales, pero sabemos que en un futuro cercano ella va a venir

¿Qué se puede ver en la exposición de Shakira? La exposición rememora la espectacular trayectoria de la colombiana, que se ha vuelto recientemente la artista latina más relevante de la era digital.

La exhibición no solamente es un acto de una artista o de un álbum, es de toda su carrera, tanto la carrera creativa-artística, como su carrera filantrópica que es muy importante, también y de activista. Realmente, las personas que vengan van a encontrar todo eso, desde su niñez hasta cómo llega a ser una artista internacional, una artista mundial

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Y así fue cómo convencieron a Shakira de exponer su vida y su trayectoria en el museo.