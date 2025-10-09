TERRIBLE: Influencer pierde la vida después de practicarse procedimiento estético de moda “Foxy Eyes": Estos son los riegos

Recientemente se confirmó el fallecimiento de la influencer brasileña Adair Méndes a los 31 años de edad luego de practicarse el procedimiento estético conocido como Foxy Eyes.

Esta noticia ha conmocionado al mundo pues además de la triste partida, los Foxy Eyes es una de las intervenciones estéticas que se han puesto de moda este 2025 sobre todo en mujeres.

¿De qué murió la influencer que se hizo Foxy Eyes?

Adair Mendes Dutra Junior había compartido que tuvo ciertas complicaciones con la operación, además de expresar las molestias que sentía y a pocas semanas más tarde de esta, falleció.

Aunque los motivos del deceso aún no salen a la luz, se le ha asociado directamente con el procedimiento estético que se realizó, pues hace unas semanas había dado una entrevista para la televisión brasileña donde confirmó que había contraído una infección luego de haberse operado.

“Tan pronto como me hicieron el procedimiento, sentí como si se me hubiera reventado una vena en el lado izquierdo de la cara. Todo estaba bien en el lado derecho, pero en el izquierdo podía sentir que el hilo se estaba saliendo”, declaró.

¿Qué son los Foxy Eyes?

Los Foxy Eyes son una tendencia estética la cuál busca alargar y levantar visualmente la forma de los ojos, dándole así una apariencia “más rasgada, felina y sensual”, como la de un zorro.

Desde el año 2019 esta práctica ha ido ganando popularidad gracias a celebridades como Bella Hadid, Kendall Jenner o Ariana Grande, quienes lucían miradas más alargadas y elevadas en la parte externa.

¿Cuáles son los riesgos de hacerse Foxy Eyes?

Es sabido que cada intervención quirúrgica representa un riesgo para la salud pero las que más persisten dentro de este “arreglito” son las infecciones, inflamaciones e incluso daños en los nervios.

Existen diversas técnicas para lograr el efecto Foxy Eyes, como el uso de hilos tensores, inyecciones de ácido hialurónico y tratamientos con bótox. Estos métodos suelen ser intervenciones delicadas para cada paciente, por lo que se podrían considerar opciones alternas como el maquillaje.

