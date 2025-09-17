VIDEO: Influencer iShowSpeed rapa a fan durante transmisión en vivo y lo hace llorar

En las últimas horas se hizo viral que un influencer mundialmente conocido como iShowSpeed hizo llorar a un fan tras haberlo rapado por haberlo vencido en una carrera de velocidad, dejando algunos momentos incómodos y divertidos.

Se sabe que el streamer de 20 años se encontraba transmitiendo en vivo para sus canales en línea, cuando fue increpado por un seguidor quien decidió desafiarlo, aunque como condición, iShowSpeed le puso la condición de que si lo vencía, le afeitaría su cabello, el cuál lucía rastas.

¿Cómo fue que iShowSpeed apostó con este fan?

El influencer mundialmente conocido por sus transmisiones en vivo se encontraba transmitiendo durante su paso por Texas, Estados Unidos haciendo cosas cotidianas o de la ciudad, lo cual es habitual en sus videos cuando tras ser retado por un fan, este decidió acceder pero impuso sus condiciones.

Una vez que se realizó la carrera improvisada y tras haber vencido ampliamente a su seguidor, iShowSpeed procedió a rapar las largas rastas de su seguidor en vivo mientras más fanáticos presenciaron en persona tales hechos y otras decenas de miles lo vieron en tiempo real, lo que generó las lágrimas de tristeza del perdedor de la apuesta.

IShowSpeed almost makes fan cry after beating him in a race and cutting off his hair 😂😂😂😳😳😨😨 pic.twitter.com/gOl5WSpG9D — GO VISION🔭 (@GoVisionX) September 16, 2025

En los últimos meses se ha vuelto viral retar a Speed a carreras, disciplina para la que ha destacado, donde incluso figuras del fitness como Ashton Hall han caído ante el joven y el atleta olímpico Noah Lyles pasó momentos complicados.

¿Quién es iShowSpeed?

iShowSpeed, cuyo nombre verdadero es Darren Jason Watkins Jr., es un streamer, influencer, creador de contenido y rapero de 20 años originario de Cincinnati, Ohio.

En los últimos años se hizo famoso principalmente en YouTube y TikTok, donde realiza transmisiones en vivo de videojuegos, reacciones y colabora con más influencers en momentos cómicos que a menudo se vuelven virales.

Es conocido por su fanatismo extremo por Cristiano Ronaldo y su gusto por el fútbol, lo cuál lo ha llevado a presenciar galas de entradas de premios.

