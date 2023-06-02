Ingrid Coronado no logró conciliar con la viuda de Fernando del Solar.

A casi un año de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado se mantiene firme en recuperar el departamento de Cuernavaca, que afirma es de su propiedad y que, hasta el día de hoy sigue ocupando Anna Ferro, la viuda del conductor.

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Y, aunque al inicio Ingrid se negaba a iniciar acciones legales en contra de Anna, hoy se dice lista para hacerlo.

El departamento donde está ella, ese es mío, ese está a mi nombre y he intentado por los medios posibles que, pues me lo devuelva, pero no ha querido; entonces, también tendré que iniciar, pues asuntos legales

No hay forma de que se apropie, en realidad entre más tiempo pase, pues va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero pues no lo he logrado, desgraciadamente. Personalmente, de buena fe, pero no, no lo he logrado, pues ahora ya no me responde. Por lo que sé, es una persona espiritual y yo espero que en algún momento se dé cuenta que el camino de la buena voluntad, pues siempre te va a traer mejores recompensas y mayores bendiciones

¿Ya comenzó el juicio por el testamento de Fernando del Solar?

Ingrid Coronado, revela que aún no ha iniciado el juicio de sucesión testamentaria de los bienes de Fernando del Solar.

No he tenido tiempo, he estado con el programa de radio, mis hijos están en este momento en el Nacional de Pádel, ganando, así que han estado en los entrenamientos, espero poder hacerlo pronto

Confirma que, el departamento que Fernando heredó a sus hijos, lo habita actualmente la mamá del conductor, pues en su testamento estableció que el usufructo vitalicio fuera para ella.

No es de ella pero tiene el usufructo vitalicio, o sea ella lo va a poder usar siempre

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¿Cuáles son los nuevos retos de Ingrid Coronado?

Ingrid participará en la Expo Espiritualidad del 16 al 19 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde, además de ofrecer una conferencia basada en su libro ‘Mujerón’, presentará un nuevo volumen titulado ‘Pregúntale al oráculo’.