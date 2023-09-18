¿Es verdad que Charly López falsificó la firma de Ingrid Coronado, en las escrituras de una casa, cuya posesión pelean desde hace varios años? La información fue filtrada a la redacción de Ventaneando, por lo que nos dimos a la tarea de buscar a la conductora para cuestionarla sobre el tema.

Para empezar, Ingrid acepta que hace un año, se hizo un peritaje de dicha firma y las escrituras fueron impugnadas.

Sí, esto fue hace un año, pero ¿cómo tienen esa información? O sea, hace un año salió ese resultado y justo, yo no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. No me sorprendió el resultado, porque yo sabía que esa firma no era mía, porque yo no había firmado esos papeles, me apena mucho que se haya filtrado, porque yo no tengo la intención de hacerle daño a nadie

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Si yo les contara lo que ha sucedido en los juzgados, o sea hay muchas cosas así, lo he intentado por todos los medios, a mí lo que me apena mucho, es que utilicen en muchas ocasiones a los medios para atacar

¿Qué está peleando Ingrid Coronado?

Cómo se sabe, la propiedad fue adquirida cuando ambos estaban casados y, aunque Charly asegura que él puso el 85 por ciento del valor total de la casa, Ingrid afirma que solo fue la mitad. Por lo cual, ella reclama que se le devuelva su 50 por ciento.

Yo solicitó que se me pague la mitad de esa casa, está a mi nombre. ¿Qué es lo que sigue? Pues que siga el proceso, porque los procesos legales son así, son largos, pero yo lo he dicho, que todos los procesos legales que tengo, he ganado todo y sigo ganando todo, porque yo he dicho la verdad desde el principio

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Según el artículo 243 del Código Penal Federal, el delito de falsificación de documentos privados, se castiga con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 370 días de multa.

