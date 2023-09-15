RBD responde a sus detractores tras críticas a su gira: “Somos más fuertes”

La muy esperada gira de RBD, llegó este jueves al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde el grupo se presentó ante cerca de 17 mil personas.

Por cierto que a pesar de las críticas que recibió, Christian Chávez, volvió a usar el traje de charro color rosa mexicano y, así respondió a sus detractores.

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Que nunca nadie les diga lo que tienen que hacer…, pero sobre todo los mexicanos y la comunidad LGBTIQ+, también tenemos derecho de sentirnos orgullosos ¡Arriba México!

¿Cuál fue el polémico mensaje de Anahí?

Y vaya que la agrupación, aprovechó su concierto para aclarar polémicas, pues Anahí, Dulce María y Maite Perroni, también enfrentaron los rumores de que durante la gira, han tenido diferencias.

Lo más importante de esta noche para no hablar demás, es que las mujeres unidas somos más fuertes, las mujeres unidas que hoy estamos aquí, porque quisimos estar juntas y eso es lo más lindo donde todo

Por último, Anahí quien sorprende al volar sobre el escenario en una enorme estrella de luz, anunció que una vez que la gira termine, volverá a retirarse.

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No saben que hace un tiempo decidí irme… Nunca pensé que volvería, pero estoy disfrutando cada segundo, cada canción, cada día, cada concierto con el alma

Hoy 15 de septiembre, será el turno de Alejandro Fernández y Luis Miguel, entre otros, de presentarse ante el público de Las Vegas.