Inteligencia Artificial revela cómo se vería Valentín Elizalde a sus 44 años

Sin duda alguna, uno de los cantantes y compositores más recordados en México es Valentín Elizalde, también conocido como ‘El Gallo de Oro’, quien desafortunadamente partió de este mundo a temprana edad el 25 de noviembre de 2006, luego de haber sido asesinado a tiros en Reynosa, Tamaulipas, a las afueras de la Expo-Feria.

¿Quién fue Valentín Elizalde?

‘El Gallo de Oro’ nació el 1 de febrero de 1979 en Navojoa, Sonora, México. Desde pequeño mostró un gran gusto por la música. Inició su carrera artística en la década de los 90’s y de inmediato comenzó a destacar gracias a su gran talento, simpatía y carisma.

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¿Qué edad tenía Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde era uno de los más grandes exponentes del regional mexicano en aquel entonces. Temas como “Como me duele”, “Se parece a ti”, “El venadito”, entre muchas otras, sonaban en todas partes, por lo que pintaba para ser uno de los más grandes.

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En aquel entonces, Valentín Elizalde, de 27 años, fue invitado a participar en un evento en el que ya se había presentado decenas de veces. Sin embargo, esa sería su última presentación, ya que el cantante decidió abrir con el tema “A mis enemigos”, el cual se presume fue la gota que derramo el vaso y le valió su muerte, ya que presuntamente hacía alusión a un poderoso narcotraficante mexicano.

La letra de la canción “A mis enemigos” dice: “Sigan chillando culebras, las quitaré del camino, y a los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo, ya les canté este corrido, a todos mis enemigos”. Se dice que esta canción fue lo que provocó la ira de un grupo delictivo.

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¿Cómo luciría Valentín Elizalde? La muerte del cantautor mexicano conmocionó a la industria de la música y a sus fans, no obstante, su música sigue vigente. Recientemente sus fans se preguntaron cómo luciría si siguiera vivo, por lo que recurrieron a la Inteligencia Artificial.

Fue en el programa del youtuber Gusgri que presuntamente Valentín Elizalde reapareció para explicar por qué se escondió en 2006 y lo que llamó la atención fue el gran parecido que tiene con el finado cantautor mexicano. Mira el video

