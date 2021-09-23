Intenta pagar boleto de estacionamiento del 2017, se lleva gran sorpresa.

La historia de Shey Flores dio de qué hablar en todas las redes sociales, principalmente en TikTok, donde hizo pública su deuda con Plaza Universidad de la Ciudad de México.

Y es que, la joven tiktokera acumula una deuda de 726 mil 757 pesos por un boleto que estacionamiento que data del año 2017.

En el video se puede ver cómo la joven inserta el boleto en la máquina y posteriormente la deuda estratosférica es revelada en la pantalla.

“Voy a meter un ticket que traigo desde el 2017, a ver si lo lee todavía”, se escucha a Shey Flores.

“No te puedo creer, no... esto es lo que debo desde 2017”, expresa la joven para después soltar una carcajada con su acompañante.

Las reacciones por parte de los internautas se hicieron presentes, ya que miles de personas quedaron atónitas ante la deuda que casi llega al millón de pesos.

“Tendrías que dejarles el carro para pagar”, expresó un internauta debajo del video viral de TikTok.

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Deuda de joven tiktokera se viraliza en todas las plataformas digitales

El video de Shey Flores cuenta con más de 100 reproducciones por parte de internautas sorprendidos con su historia.

Y es que, el boleto de estacionamiento data del 30 de abril de 2017 y fue otorgado a la joven a las 19:00 horas aproximadamente.

“Lo increíble es que todavía lo leyó”, “Mejor da tu carro por perdido”, “Vale más el ticket que tu coche”, “Mejor paga la reposición del boleto perdido”, escribieron algunos cibernautas en la caja de comentarios.

Hasta el momento, se desconoce cómo se solucionó la situación, pero los internautas quedaron sorprendidos ante una de las historias virales más populares de este mismo año.

Además, otras personas se sintieron identificadas y aseguraron que también acumulan algunos boletos de estacionamiento en su cartera.

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