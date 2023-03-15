VIDEO: ¡Jóvenes y delincuentes! Roban en segundos una joyería.
Estos muchachos aparentemente de corta edad e inexpertos, entraron a una joyería amenazando a clientes y empleados con una pistola.
Flamazo en vivienda por no saber cambiar un cilindro de gas.
Un momento de mucha tensión se vivió dentro de esta joyería, cuando unos jóvenes entraron a robar, amenazando con un arma de fuego a empleados y clientes que se encontraban dentro.
En el video se aprecia como uno de los delincuentes baja de prisa la cortina, mientras otro le pide las llaves a un empleado a punta de pistola para abrir un aparador, pero tanta era su desesperación que se pone muy nervioso y decide romper el vidrio para poder sacar algunas joyas.
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Al final los jóvenes, en el video parecen ser inexpertos ya que a uno de ellos se le puede notar el nerviosismo en su expresión facial y salen huyendo del lugar donde afortunadamente nadie resultó herido, pero vaya susto que se llevaron los empleados.
#Esmeraldas— Minuto & Medio (@MinMedio) January 31, 2023
Vean como delincuentes armados no esperan nada y rompen los vidrios de una joyería en la ciudad de Esmeraldas para robar lo que más pueden .. pic.twitter.com/1RXDULKH5y