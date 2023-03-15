VIDEO: ¡Jóvenes y delincuentes! Roban en segundos una joyería.

Flamazo en vivienda por no saber cambiar un cilindro de gas.

Un momento de mucha tensión se vivió dentro de esta joyería, cuando unos jóvenes entraron a robar, amenazando con un arma de fuego a empleados y clientes que se encontraban dentro.

En el video se aprecia como uno de los delincuentes baja de prisa la cortina, mientras otro le pide las llaves a un empleado a punta de pistola para abrir un aparador, pero tanta era su desesperación que se pone muy nervioso y decide romper el vidrio para poder sacar algunas joyas.

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Al final los jóvenes, en el video parecen ser inexpertos ya que a uno de ellos se le puede notar el nerviosismo en su expresión facial y salen huyendo del lugar donde afortunadamente nadie resultó herido, pero vaya susto que se llevaron los empleados.