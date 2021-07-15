Irina Shayk deja en la ‘friendzone’ a Kanye West tras insípido romance. Todo parece indicar que el polémico rapero se quedó sin la modelo y sin Kim Kardashian.

Tras siete años de matrimonio y un inminente rompimiento amoroso del músico, este fue captado en Francia con la rubia poco tiempo después. Se pensaba que habían retomado la relación que mantuvieron hace diez años, pero no fue así.

Las nuevas versiones aseguran que Irina Shayk no se encuentra interesada en mantener un romance con el rapero, de acuerdo a Page Six.

La misma fuente reveló que Kanye West había invitado a la modelo a un desfile de moda, pero rechazó la invitación porque no quiere entablar una relación amorosa con quien ella considera su amigo.

Al parecer, la rubia viajó a Provenza, Francia, en junio para celebrar el cumpleaños 44 de Kanye West en una fiesta y no fue por un encuentro amoroso. Irina Shayk es feliz siendo soltera tras su separación en 2019 de Bradley Cooper, por lo que no desea una relación sentimental.

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Irina Shayk y Kanye West son amigos desde hace una década

Irina Shayk y Kanye West son amigos desde hace varios años y también han trabajado juntos. La rubia modeló para la marca del rapero y formó parte del videoclip de 2010 ‘Power’.

Por su parte, el rapero la menciona en su canción ‘Christian Dior Flow’. El músico acudió solo a la presentación de Balenciaga la semana pasada, misma que rechazó Irina Shayk.

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