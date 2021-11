FOTOS | En el matrimonio de Issabela Camil y Sergio Mayer también hay peleas.

La estrella de la pantalla chica confesó que en ocasiones sus opiniones generan un poco de tensión en su matrimonio, pero eso no le resta estabilidad a su relación

Una de las parejas más estables dentro del medio artístico es la que conforman Sergio Mayer e Issabela Camil, y pese a que ambos han reiterado en diversas ocasiones que viven una relación de ensueño, recientemente la actriz confesó que, como en todo, existen desacuerdos entre ambos.

Luego de que el también político fue acusado por tráfico de influencias en el caso de Héctor “N”, padre de Alexa Parra, ha estado muy afectado, así lo reveló su esposa.

“A mí me duele muchas veces como se le juzga, se le critica y es difícil porque mucha gente no entiende que de pronto estás hablando del papá de alguien, del esposo de alguien”, indicó Camil.

Issabela también confesó, que como todas las parejas, a veces tienen diferencias y no siempre está de acuerdo con las cosas que hace su esposo, pese a ello, siguen teniendo una relación muy estable.

“A veces le digo: ‘me hubiera gustado que hubieras tomado otra decisión y no la hiciste’. Lo respeto, lo trato de entender, no entiendo todo lo que hace siempre, esa es la verdad, pero lo respeto”, aseguró la artista.

La actriz asegura que siempre le da su opinión a su esposo aunque esto implique que haya diferencias entre ambos. “A veces hay pleitos, a veces no, pero cien por ciento doy mi opinión, no me quedo callada y también sé cuando él quiere manejar el barco, lo dejó y no me preocupa, no necesito siempre estar de protagonista de todo”.

Sergio Mayer e Isabella Camil se casaron en 2009, actualmente tienen dos hijas: Antonieta Mayer Camil y Victoria Mayer Camil y son uno de los matrimonios más estables del medio artístico.