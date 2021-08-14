Ivonne Montero estuvo a punto de colapsar debido al coronavirus.

Ivonne Montero revaloró la vida luego de contagiarse de COVID-19. Su hija Antonella se convirtió en su fortaleza para seguir adelante en ese difícil momento que atrevesó en marzo pasado.

Desde Cancún, Quintana Roo, donde radica, la actriz platicó en exclusiva con Ventaneando respecto a la experiencia de padecer la terrible enfermedad que aqueja la planeta en estos momentos.

Me afectó anímicamente porque también en la parte emocional afecta muchísimo, el temor, al incertidumbre, sí llegaron a pasar por mi mente mil cosas, pero dentro de eso yo tenía mi pensamiento positivo haciendo mucha meditación, haciendo esta cuestión de la repetición de códigos sagrados que se estilan muchísimo y con el deseo profundo de volver a ver a mi hija

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Ivonne Montero es capaz de todo por su hija

Ivonne Montero reveló que en algún momento pasó por su cabeza que le fuera a suceder lo peor o algo malo, pero afortunadamente no sucedió.

La actriz recordó que empezó a subir su temperatura y en cuatro días no cesó, también le faltó oxigenación y se sentía agotadísima, entonces tomó dióxido de cloro, mismo que a ella le funcionó, pero que no se considera capacitada para recomendárselo a la gente.

Pues mira lo que haya que hacer siempre y cuando sea responsablemente y yo por poder abrazar a mi hija por dios que si me dicen ‘te tienes que comer la caca del puerco o de la vaca’, me la como

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