Laureano Brizuela empatiza con quienes son inocentes y están en prisión.

¿Cómo vive una persona que se sabe inocente dentro de la cárcel? La interrogante es respondida por Laureano Brizuela, quien en 1989 fue privado de su libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por supuesta evasión fiscal, el cantante recordó lo vivido para empatizar con todos los que le han cuarteado su libertad y siguen tras las rejas, aún siendo inocentes.

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Es una prueba de fuego, porque eso te puede destrozar y hay gente que sale de ahí destrozada de por vida. Creo que la peor sensación que puede tener el ser humano es la pérdida de la libertad, porque ese es el único valor real con el que vas a poder ejercer tu existencia hasta el último de tus días, te la quitan y no eres nada, no eres nadie. Es una especie de castigo social imperdonable, sobre todo si no tienes responsabilidad jurídica en lo que te imputaron que, así fue mi caso

Laureano Brizuela recordó todo lo que tuve que vivir como interno del Reclusorio Norte y la visita de nuestra querida Pati Chapoy.

Nosotros teníamos que encargarnos de lo nuestro, ahí come el que tiene un poco de dinero en el bolsillo… La que conoce muy bien esto es Pati, porque Pati fue la única persona que yo autoricé a entrar e hiciera una nota

Al mismo tiempo, recordó que un personaje de suma importancia, pero que se encontraba en otro bloque, hizo todo lo posible para verlo.

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